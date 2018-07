Nobelistin ryöpytys jatkuu - Hjallis Harkimo: ”Suomi on maksanut kalliin hinnan pikkupiirin päätöksenteosta”

Kokoomuksesta keväällä eronnut kansanedustaja ja liikemies Harry ”Hjallis” Harkimo sanoo talousnobelisti Bengt Holmströmin olevan väärässä kuvitellessaan, että suomalainen päätöksenteko olisi tosiasiassa muuttunut avoimemmaksi kuin aikaisemmin.

–Avoimuudesta ehkä puhutaan, mutta järjestelmämme on valettu niin, että tosiasiassa pieni piiri päättäjiä tekee päätökset nimenomaan kabineteissa, nimenomaan salassa, nimenomaan ilman avoimuutta. Näin on tehty myös sote-uudistus, jota Holmström käyttää esimerkkinä siitä mitä liika avoimuus tuo tullessaan. Suomi on maksanut kalliin hinnan tällaisesta hitaasta pikkupiirin päätöksenteosta, jossa uudistuksia ei saada aikaan, jossa kaverien markkinoita suojellaan, kun lobbarit eli etujärjestöt ja muut ovat mukana vaikuttamassa päätöksiin. Pitäisikö heille antaa vielä isompi suljettu tila? Luulisi nimenomaan Holmströmin kritisoivan järjestelmää, jossa yritystukia annetaan sinne ja tänne kaverikapitalismin hengessä ja estetään markkinoiden normaalia toimintaa, Harkimo kirjoittaa IL-blogissaan.

MIT-yliopiston professori Bengt Holmström herätti huomiota sanottuaan Helsingin Sanomien haastattelussa, että politiikasta on tullut liian läpinäkyvää. Holmströmin mukaan kansalaiset eivät ymmärrä politiikan kokonaisuuksia ja yliarvioivat omaa tietämystään.

–Holmström on ehkä haka sopimusteoriassa, mutta yhteiskuntateoreetikkona selvästi ylimalkainen ja laiska. Siinä hän on varmasti oikeassa, että sosiaalisen median tuoma poliitikkojen jatkuva seuranta saa herkemmät poliitikot jyrkentämään linjaansa ja pelkäämään kompromisseja. Pitää esittää selkeää ja jämäkkää, Harkimo toteaa.

Hän ihmettelee, ettei Holmström näe mitään ongelmaa niissä tavoissa, jolla kansalaiset osallistuvat yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

–Ne on Suomessakin kehitetty sata vuotta sitten, jolloin iso osa kansasta oli oikeasti kouluttamatonta. Nyt on kovasti toisin. Ehkä jotain voitaisiin uuudistaa? Ei ole kyse avoimuuden liiallisuudesta, jos ihmiset haluavat osallistua enemmän päätöksentekoon. Holmström ei näe, että kyseessä on isompi rakenteellinen ongelma. Suomessa edes kansanedustajalla ei ole valtaa, johtuen näkymättömistä vallan rakenteista politiikassa. Sen lisäksi ei ole kovin paljon vaadittu, että ihmiset voisivat osallistua politiikkaan useammin kuin kerran neljässä vuodessa äänestämällä, Harkimo sanoo.

Hän pitää syynä luottamusvajeeseen juuri sitä, että ihmiset eivät ymmärrä politiikkaa eivätkä tiedä kuinka päätökset tosiasiassa tehdään.

Holmströmin kommentit saivat viikolla toimittajat ja politiikan tutkijat puolustuskannalle. Esimerkiksi Helsingin yliopiston politiikan tutkija Emilia Palonen piti Holmströmin ajatuksia "käsittämättömänä elitisminä”.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen kuitenkin totesi lauantaina Holmströmin oleva oikeassa siinä, että joiltain osin avoimuudesta voi olla suurtakin haittaa. Hän mainitsi valiokuntatyöskentelyn esimerkkinä avoimuuden rajoittamisen hyödyistä.

–Valiokuntatyöskentely ei ole julkista. Se on todella arvokasta, koska valiokunnissa keskustelun taso on yleensä paljon korkeampi kuin julkisissa täysistunnoissa. En tiedä, tarkoittiko Holmström juuri tämän kaltaista ilmiötä, mutta mielestäni hän on tästä näkökulmasta oikeassa, Vartiainen sanoi.

