IL: Eduskunta selvittää Teuvo Hakkaraisen asumisjärjestelyt – Vuokraa poliisilta saunaa, kuittaa eduskunnasta +493,40e/kk

Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps.) saa eduskunnalta verotonta 493,40 euron asumiskulukorvausta kakkosasuntona pitämäänsä saunaa varten, kertoo Iltalehti. Eduskunta aikoo selvittää järjestelyn.

–Minusta siinä on hyvä olla. Paras asunto, mikä minulla on Helsingissä ollut, Hakkarainen sanoo.

Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien ulkopuolelta tulleet kansanedustajat saavat verotonta kulukorvausta kaikkiaan 1 809,15 euroa kuukaudessa, jos heillä on pääkaupunkiseudulla omistus- tai vuokra-asunto kansanedustajien tehtävien hoitamista varten. Hakkaraisen tapauksesta erikoisen tekee sen, että hän vuokraa kellarihuoneistoa poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja ylikomisario Dennis Pastersteinilta. Pasterstein on myös kokoomuslainen Helsingin varavaltuutettu.

Pasterstein kertoo, että 62 neliömetrin kellaritila on käytännössä sauna. Hakkaraisen kanssa sitä yhdessä vuokraa kansanedustaja Ville Vähämäki (ps.), jolla on avopuolisonsa kanssa asunto samassa taloyhtiössä.

–Se on vuokrattu heille saunatilana. Jos he jonkun yön siellä viikossa nukkuvat… en minä tiedä, mitä he siellä tekevät. Pitävät varmaan edustustilana. Siinähän on edullinen vuokra, 695 euroa, Pasterstein sanoo Iltalehdelle.

–Siellä ei saa virallisesti asua. Et saa laittaa itseäsi kirjoille saunatilaan, kuten et voi laittaa toimistoon tai mihinkään liiketilaan. Mutta jos siellä joskus nukkuu tai ei nuku, niin sitähän minä en tietenkään tiedä, Pasterstein jatkaa.

Vähämäki kertoo käyttävänsä Hakkaraisen kanssa vuokraamaansa kellaria yhteisenä toimisto- ja saunatilana. Lisäksi Vähämäki sanoo tilan toimittavan käytännössä pyykkituvan virkaa. Hakkarainen kuitenkin vahvistaa Iltalehdelle käyttävänsä kellaritilaa asuntona ja hänen mukaansa siinä ”on ihan hyvä asua”. Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio kertoo, että Hakkaraisen asumijärjestely täytyy selvittää.

1 809,15 euron verotonta kulukorvausta saa kaikkiaan 134 kansanedustajaa Uudenmaan ulkopuolelta tulevista 143 kansanedustajista. Loput yhdeksän kansanedustajaa saavat pienempää kulukorvausta 1 315,75 euroa kuukaudessa. Helsingin ja Uudenmaan vaalipiireistä valituksi tulevat saavat kulukorvausta 986,81 euroa.