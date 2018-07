Sipilän hallitus aktivoi ”velttoilijakansalaisia” – Tutkija: Kansan ryhtiliike ei ole vastaus Suomen ongelmiin

”Tällä vaalikaudella on tehty selvästi oikeistolaisempaa politiikkaa ja kädenjälki on näkynyt myös ideologisessa mielessä.”

Näin arvioi yleisen valtio-opin akatemiatutkija Hanna Wass.

Tulkinta ei siinä mielessä ole yllättävä, että hallituspuolueet ovat kaikki kolme keskusta-oikeistolaisia, mutta Wass katsoo hallituksen kädenjälkeä syvemmin ja laajemmin siten, miten valtio suhtautuu kansalaisiin. Oikeistolainen ideologia on Wassin mukaan tarkoittanut yksilön vastuun korostamista kollektiivin kustannuksella.

–Yksi asia, mikä tässä on taustalla, on ihmiskuva: Ajattelemmeko niin, että ihminen pyrkii mahdollisimman pitkälle velvollisuuksiaan välttelemään ja vetämään lonkkaa aina kuin se vain suinkin on mahdollista vai toimiiko hän aktiivisesti oman hyvinvointinsa puolesta, Wass sanoo.

Omassa työssään Wass on kuvannut Juha Sipilän hallituksen olevan itse ”aktivointitalkoissa”. Kyse on tietenkin sanaleikistä, jossa yhdistyvät hallituksen kaksi kenties kiistellyintä päätöstä: yhteisinä talkoina markkinoitu kilpailukykysopimus sekä työttömyyden aktiivimalli.

Molempia yhdistää se, että niissä vastuuta on sysätty aiempaa enemmän kansalaisille. Talkoopuheella haluttiin saada kansalaiset osallistumaan kilpailukyvyn kohentamiseen työaikaa pidentämällä ja nollakorotuksiin sopeutumalla. Aktiivimalli taas velvoittaa työttömät ottamaan laajemmin vastuuta omasta työllistymisestään.

–Nyt vastuuta työsuhteen muodostumisesta on siirretty ihan tietoisesti kannustepolitiikalla työnhakijoiden omaa aktiivisuutta korostavaan suuntaan. Tästä räikein tai ilmeisin esimerkki on aktiivimalli, Wass sanoo,

Lisäksi aktivointitalkoot-termin taustalla on Euroopan unionin papereista Suomeenkin ponnistanut ”aktiivisen kansalaisen” käsite.

–Euroopan komission antamassa elinikäisen oppimisen tiedonannossa lähdetään siitä, että aktiivinen kansalaisuus on osallistumista ”kulttuuri- ja talouselämään sekä poliittiseen, demokraattiseen ja yhteiskunnalliseen elämään yhteiskunnassa kokonaisuudessaan ja yhteisössä”, Wass siteeraa.

Kansalaisuus ei tietenkään ole puhdasta valtiojäsenyyttä, yksi bonuskortti lompakossa, vaan laajempi yhteiskuntasuhde. Kansalaisuus kokoaa koko joukon erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Keskeisimpiä oikeuksia ovat ihmis-, kansalais- ja poliittisten oikeuksien ohella Suomenkin hyvinvointipolitiikkaa ohjanneet taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. Ne takaavat meille jo lähes itsestäänselvyyksinä pidetyt oikeudet riittävään toimeentuloon, huolenpitoon, koulutukseen ja oikeudenmukaisiin työoloihin sekä palkkaan.

Velvollisuuksien puolella taas ovat lakien ja verojen ohella yhteiskunnan sosiaalisten normien noudattaminen. Nyt aktiivisen kansalaisuuden nojalla voidaan Wassin mukaan siirtää yksilöille entistä enemmän vastuuta.

–Periaatteessa aktiivisuuden voi nähdä yksilönvapauksien laajentamisena, missä puretaan normeja ja holhousta. Ihmiset saavat itse valita, on tilaa yksilöllisille ratkaisuille ja on ylipäätään yksilöllisempi näkemys yhteiskunnasta, Wass aloittaa.

–Mutta sitten se äkkiä luiskahtaa yksilön vastuuttamiseen: Että yhteiskunnan rakenteelliset ongelmat alkaisivat ratketa sillä, että kansalaiset yhtäkkiä reipastuvat ja tekevät ryhtiliikkeen.

Esille hän haluaa nostaa pääministeri Sipilän asettaman, professori Juho Saaren johtaman, eriarvoisuutta käsitelleen työryhmän loppuraportin. Siinä todetaan, kuinka suomalainen eriarvoisuus koostuu kolmesta toisiinsa kytkeytyvästä alueesta. Mahdollisuuksien tasa-arvoa rajoittavat rakenteelliset erot ja kulttuuriset jaottelut, toiseksi ihmisten kykyä käyttää julkisen vallan ja elinkeinoelämän luomia mahdollisuuksia eriyttävät esimerkiksi kannustinloukut ja kolmanneksi erilaiset tilanteet, kuten pitkäaikainen köyhyys tai heikentynyt fyysinen terveys, heikentävät toiminta- ja päätöksentekokykyä.

–Yksikään näistä ei liity siihen, että jokin osa kansasta olisi passiivinen tai laiska, Wass sanoo.

–Ainakaan tutkimuksen tasolla ei ole näyttöä tai tukea sille, että ”velttoilijakansalaisten” ryhtiliikkeellä olisi vastaus näihin ongelmiin.

Aktiivimalli on tietysti ilmiselvä esimerkki aktiivisen kansalaisen vastuuttamisesta, mutta samoja merkkejä Wass paikantaa myös hallituksen kaavaileman sote-uudistuksen valinnanvapausmallista. Uudistuksen jälkeen nykyinen hoitoketju säilyy pääpiirteissään ennallaan, mutta lisää potilaalle muutaman valinnan paikan. Ensiksi saa valita, missä sote-keskuksessa haluaa asioida ja erikoissairaanhoitoa tarvitseva pääsee valitsemaan, missä operaatio toteutetaan.

–Periaatteessa on enemmän tilaa tehdä valintoja, mutta sitten voidaan ajatella, että velvollisuudet lisääntyvät, kun itse pitää ottaa selvää ja kantaa vastuu omista valinnoistaan. Samalla oletetaan, että ihmisillä on relevantti tieto käytössään ja että he kykenevät tekemään oman elämänsä kannalta parhaita valintoja. Sitten kun se ei aina näin ole, niin tästä syntyy paradoksi, Wass arvioi.

Omaa kieltään hallituksen suhtautumisesta kansalaisiin kertoi Wassin mukaan myös päätös rajata niin kutsuttua subjektiivista päivähoito-oikeutta. Päätös tarkoitti, että työttömänä kotona olevalla ei ole oikeutta lähettää lastaan kokopäiväiseen päivähoitoon. Työttömänä olleita vanhempia ”aktivoitiin” näin kotiäideiksi ja -isiksi. Wassin mukaan päätös heijastelee myös poliittista valintaa siitä, kuuluvatko yhteiskunnan etuudet ja palvelut kaikille.

Seuraavan vaalikauden yksi merkittävä ideologinen kysymys on Wassin mukaan sosiaaliturvan uudistaminen.

–Ne ovat oikeasti aika suuria arvovalintoja, kun lähdetään päättämään, perustuuko se universaaliin malliin vai lähdetäänkö tiukemmin syyperustaiseen malliin, eli että keskitetään palveluita niitä eniten tarvitseville.

Jälkimmäisen mallin riskinä on Wassin mukaan yhteiskunnan solidaarisuuden rapautuminen, jos järjestelmää rahoittava mutta etuuksiin tottunut keskiluokka ei enää saisikaan etuuksia.

–Toinen kysymys on se, että jos etuudet ovat nyt yksilökohtaisia, niin pitäisikö siirtyä enemmän kotitalouskohtaisiin etuuksiin. Siinä luiskahdetaan vähän taas siihen ajatteluun, että yhteiskunnan perusyksikkö onkin perhe. Kolmas kysymys liittyy ihan suoraan tähän aktiivisuuteen. Eli olisiko vastikkeetonta vai vastikkeellista sosiaaliturvaa.

–Nämä ovat minusta niitä kysymyksiä tai ulottuvuuksia, joiden pitäisi vaalikeskusteluissa politisoitua. Jos puhutaan vain erilaisista rahoitusmalleista tai tukimuodoista, niin se on sellaista keskustelua, johon on ensiksikin korkea kynnys ja siihen on vaikea päästä mukaan, ja sitten se on hyvin etäännyttävää, koska se on niin teknishallinnollista jargonia, josta arvovalinnat eivät puristu ulos.

