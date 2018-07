Tyrmäys etämyynnin kieltävälle lakiluonnokselle: ”Suomalaisille kuuluu samat oikeudet kuin muillekin EU-kansalaisille”

Kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen kritisoi sosiaali- ja terveysministeriön EU-komissiolle toimittamaa lakiluonnosta, joka kieltäisi alkoholin etämyynnin yli 2,8-prosenttisilta juomilta.

Aiemmin huhtikuussa ministeriön asettama työryhmä esitti, että yli 5,5-prosenttisten alkoholijuomien etämyynti kiellettäisiin selkeästi laissa.

–Suomi on osa Euroopan unionia, ja suomalaisille kuuluu samat vapaudet ja oikeudet kuin muillekin EU-kansalaisille, Pelkonen sanoo julkaisemassaan tiedotteessa.

Pelkosen mielestä kyse on Alkon etujen suojelemisesta. Hän toteaa, että etämyynti on ollut sallittua koko sen ajan, kun Suomi on ollut EU:n jäsen.

–Edelleenkään suomalainen kuluttaja ei etämyynnistä tilatessaan syyllisty mihinkään rikokseen. Etämyynnissä verovastuu on selkeästi myyjällä. Se on EU:n alueella täysin normaali ja yleinen käytäntö, Pelkonen sanoo.

Pelkosen mukaan kokoomus on jo aiemmin torjunut ministeriön yritykset kieltää etämyynti, eikä kanta ole muuttumassa.