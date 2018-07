Energiajuomille K18-kielto? Lapsiasiainvaltuutettu: ”Kansanedustajien otettava kantaa”

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila katsoo, että energiajuomat tulisi kieltää Suomessa. Hän kirjelmöi kauppajäteille, jotta nämä noudattaisivat nykyisiä suosituksia energiajuomien ikärajoista.

Energiajuomien myynti lapsille ja nuorille ei nykyisin ole kiellettyä. Kaupat voivat kuitenkin itse asettaa omia myyntirajoituksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa, että energiajuomia myytäisiin vain yli 15-vuotiaille.

–Kun asiantuntijat suosittelevat Suomeen energiajuomien myyntirajoituksia lasten hyvinvoinnin tukemiseksi, mutta väljät suositukset eivät tehoa, on lainsäätäjän otettava asiaan kantaa. On väärin sälyttää vastuu kauppiaille, kun tarvittaisiin sitovaa ja selkeää lainsäädäntöä. Kannattaa tunnistaa, että Liettuassa on vuonna 2014 kielletty energiajuomien myynti alle 18-vuotiaille. Suomen on syytä seurata tätä esimerkkiä, Kurttila esittää.

Kurttila kertoo saavansa säännöllisesti yhteydenottoja, joissa nykyisten suositusten todetaan olevan tehottomia. Vuoden 2017 Kouluterveyskyselyn mukaan noin 11 prosenttia peruskoulun 8.–9. luokan pojista ja 5 prosenttia tytöistä juo energiajuomia 3–5 päivänä viikossa ja 7 prosenttia pojista ja 3 prosenttia tytöistä lähes päivittäin.

–Havaintojeni mukaan vain K-kauppiailla on ollut johdonmukaista otetta rajata energiajuomien myyntiä lapsilta, Kurttila kertoo tiedotteessaan.

Lapsiasiavaltuutettu on lähettänyt S-ryhmälle, Keskolle ja Lidlille kirjelmän, jossa hän muistuttaa energiajuomien myyntirajoituksen tärkeydestä.

– Kauppojen on syytä muistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositus, jonka mukaan kauppojen tulisi kieltää energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille. Keskustellessani asiasta erityisesti yläkoululaisten kanssa on ollut ilo huomata, että nuoret itse toivovat jämäköitä myyntirajoituksia. He näkevät, millaisia ongelmia osalle ikätovereista energiajuomat aiheuttavat, Kurttila toteaa.