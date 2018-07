Mallasohran hinta +22,4% – KL: ”Oluen hintaa pakko nostaa”

Oluen panemisessa käytetyn mallasohran sato on jäämässä tänä vuonna noin 40 prosenttia pienemmäksi kuin viime vuonna, arvioi maltaita panimoille välittävän Viking Maltin hankintapäällikkö Sanna Kivelä Kauppalehdelle.

Samalla mallasohran hinta on kivunnut korkeammalle kuin moneen vuoteen. Viking Maltin tämän vuoden ostotarjoushinta on 202 euroa tonnilta, kun vielä viime vuonna hinta oli 165 euroa tonnilta. Hinnannousu on noin 22,4 prosenttia.

Kivelä kertoo, että sadon päähankinta-alueella Etelä-Suomessa sato on jäämässä 40 prosenttia pienemmäksi, mutta kuivuus on osunut vieläkin pahemmin Varsinais-Suomeen.

–Juhannuksen sateet pelastivat tilannetta hieman, mutta määrämenetykset ovat huomattavia, Kivelä sanoo.

Myös sadon laadun pelätään heikentyneen. Kivelä kertoo, että matala valkuaistaso on mallasohran yksi tärkeimmistä laatuvaatimuksista. Tänä vuonna kuivuudesta johtuvat matalammat satotasot voivat johtaa myös kriteerejä korkeampaan sadon valkuaistasoon.

–Suomessa puinnit ovat vasta alkamaisillaan, joten saamme sadosta ennakkonäytteitä muutaman viikon päästä. Tämän vuoden sadon laatu ja määrä alkaa selvitä silloin, toteaa Kivelä.

Panimoyritys Stadin Panimon tuotekehityspäällikkö Timo Konttinen arvioi Kauppalehdelle, että Viking Maltin ohran hintojen nousu merkitsisi myös pienpanimojen oluiden hinnannousua.

–Pidän melkein varmana, että hinnat nousevat. Jos ohramaltaan hinta nousee, myös oluen hintaa on pakko nostaa. Kilpailu on kovaa tällä alalla, Konttinen sanoo.

Myös Olvin hankintajohtaja Pia Hortling pitää todennäköisenä, että raaka-aineen kohonnut hinta siirtyy oluen kuluttajahintoihin.

–Kyllä se valitettavasti niin tahtoo olla. Nykyisissä hinnoissa ei ole sellaista puskuria, että se kestäisi raaka-aineen suuret hinnannousut, Hortling sanoo Iltalehdelle.