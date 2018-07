Nuorisosäätiöllä 420 000e maksamattomia laskuja – Toimitusjohtaja HS:lle: ”Ennätyksellisen laaja sotku”

Vuokrakoteja työelämässä oleville ja työelämään hakeutuville nuorille tarjoava Nuorisosäätiö on saanut julkisia maksukehotuksia yhteensä lähes 420 000 euron edestä. Helsingin Sanomien mukaan Nuorisosäätiö joutuu myymään omaisuuttaan.

Nuorisosäätiö on saanut kolme trattaa eli julkista maksukehotusta. Julkiset maksukehotukset ovat yritysten tapa periä velkojaan. Kolme maksukehotusta ovat 8 923 euron, 27 825 euron ja 383 181 euron suuruisia.

Helsingin Sanomat kertoo, että suurinta, 383 181 euron, summaa perii perintäyhtiö Lindorffin kautta henkivakuutusyhtiö Mandatum Life. Taustalla on maksamattomat vuokrat seinäjokelaisesta kiinteistöstä. Lindorffin erittelyn mukaan pisin maksuviive on 147 päivää.

Nuorisosäätiön tuore toimitusjohtaja Kimmo Pihlman kertoo, että säätiö joutuu myymään seitsemän asuinkiinteistöä. Niissä asuvien vuokrasuhteiden jatkumista ei Pihlmanin mukaan voida taata. Toimitusjohtajan mukaan säätiö myy ensisijaisesti vapaarahoitteisia kiinteistöjään.

Nuorisosäätiöllä on kaikkiaan 67 asuinkiinteistöä, joista 18 on vapaarahoitteisia. Kiinteistöissä on kaikkiaan yli 4 000 asuntoa.

Pihlman sanoo HS:lle, että Nuorisosäätiössä on nyt ”ennätyksellisen laaja sotku”. Säätiö on muun muassa tehnyt tutkintapyynnön poliisille entisen johdon liiketoimista Virossa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kertoi peruvansa Nuorisosäätiön yleishyödyllisen aseman kesäkuun alussa, koska säätiö ei noudattanut arava- ja korkotukilain yleishyödyllisyyssäännöksiä, eikä ARAn antamia ohjeita.

–ARA myös irtisanoo Nuorisosäätiön aravalainat ja lakkauttaa Nuorisosäätiölle maksettavan korkotuen, jos syy yleishyödyllisyysaseman peruuttamiseen ei poistu lain vaatiman puolen vuoden kuluessa eli 4.12.2018 mennessä, ARA tiedotti kesäkuussa.

Pian tämän jälkeen Nuorisosäätiö valitsi uuden hallituksen ja toimitusjohtajan. Juuri ennen juhannusta säätiö käynnisti myös yt-neuvottelut, joiden se kertoi johtavan korkeintaan 20 henkilön irtisanomiseen. Nuorisosäätiössä ja sen isännöintiä harjoittavassa tytäryhtiössä työskentelee kaikkiaan 43 työntekijää. Keskustaustainen säätiö on ollut eri kohujen keskellä aina vuoden 2008 vaalirahakohusta alkaen.