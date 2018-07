Pakkopalautusta protestoinut vihreiden lainsäädäntösihteeri poistettiin koneesta – Näin Finnair vastaa

Sosiaalisessa mediassa on tänään tiistaina levinnyt vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennasen kuvaama video, jossa hänet poistetaan Finnairin koneesta. Pennasen mukaan hänet poistettiin, koska lentokapteeni ei suostunut hänen pyyntönsä olla nousemasta ilmaan pakkopalautettavan kanssa.

–Useampi poliisi vei minut koneesta ja maija kuljetti pois. Tämä, koska kapteeni ei suostunut pyyntööni olla nousemasta ilmaan palautettavan kanssa. Palautettava oli takarivissä useamman poliisin todella tiukasti pitelemänä ja vaikersi, pää painettuna penkin alle. Useampi ihminen kyseli tilanteesta ja joku huusi minua lopettamaan, koska hänellä on jatkolento. Lentokapteeni ei suostunut pyyntööni vaan kutsui poliisit viemään minut pois, koska en totellut henkilökunnan ohjeita istua, Pennanen kertoo Facebookissa.

–En tiedä mihin tätä ihmistä ollaan viemässä ja mitä hänelle nyt tapahtuu. Mutta tässä tilanteessa en kokenut muuta vaihtoehtoa kuin yrittää auttaa. Siinä en onnistunut, hän jatkaa.

Pennasen kuvaaman videon voi katsoa hänen Facebook-sivultaan ja tämän jutun lopusta.

Finnair vastaa tapahtumista syntyneeseen kohuun Twitter-tilillään. Muun muassa vasemmistoliiton ryhmäavustaja Mikko Aarnio kysyy, onko Finnairilla tai lentokapteeneilla velvollisuus osallistua pakkopalautusten toimeenpanoon.

–Teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa, ja lennoillamme kulkee viranomaispäätösten perusteella eri syistä saatettavia henkilöitä. Meillä yhtiönä tai yksittäisellä työntekijällämme ei ole riittäviä tietoja eikä osaamista arvioida palautusten perusteita, Finnairin sosiaalisen median tuottaja Manti Väätäinen-Pereira vastaa Twitterissä.

–Henkilökuntamme tehtävänä on huolehtia lentojen turvallisesta sujumisesta. Kapteeni tekee tilannearvion ja tekee päätöksen sen mukaisesti, aina tapauskohtaisesti, hän jatkaa.

Aino Pennanen sanoo toivovansa, että useampi ihminen jatkossa nousisi ylös vastaavassa tilanteessa ja että useampi lentokapteeni ja -yhtiö vastaavissa tilanteissa valitsisi toisin.

–Suomen palautuspolitiikka ei ole tällä hetkellä kestävällä pohjalla: kokeneet juristit ovat jo pitkään viestineet, että turvapaikkamenettelyssä on vakavia puutteita, oikeusapu on romutettu ja suojelun saamisen kynnystä nostettu, Suomi palauttaa ihmisiä esimerkiksi Afganistaniin johon ei ihmisoikeusjärjestöjen mukaan pitäisi lähtökohtaisesti lähettää ketään. Nämä ovat niitä aikamme isoja ihmisoikeuskysymyksiä, joita koen että minulla on velvollisuus nostaa, sillä ketään ei pidä lähettää hengenvaaraan.

Ilta-Sanomien mukaan Itä-Uudenmaan poliisi kertoi myöhemmin tiistaina kirjanneensa rikosilmoituksen Finnairin lennolta poistetun henkilön toiminnasta. Poliisi tutkii tapausta liikenteen häirintänä.