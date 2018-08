Venäjä-tutkinta siirtyi oikeussaliin ensimmäistä kertaa – Trumpilta erikoinen tviitti

Yhdysvalloissa on alkanut oikeudenkäynti, jossa syytetään presidentti Donald Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafortia muun muassa kymmenien miljoonien dollarien piilottelusta. Manafort vastaa kaikkiaan 18 syytenimikkeeseen ja häntä uhkaa jopa 30 vuoden vankeustuomio.

Syytteet liittyvät Manafortin varoihin ja rahaliikenteeseen. Hänen epäillään kiertäneen veroja, piilottaneen varoja ja syyllistyneen pankkipetoksiin. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Oikeudenkäynti on ensimmäinen, joka liittyy erikoissyyttäjä, FBI:n entisen pääjohtajan Robert Muellerin johtamaan Venäjä-tutkintaan. CNN:n mukaan rikosepäilyissä ei ole suoria kytköksiä Trumpiin.

Oikeudenkäynnin alla presidentti Trump on kuitenkin muuttanut omaa taktiikkaansa Venäjä-tutkintaan vastatessaan. Tiistaina Trump totesi ensimmäistä kertaa, että ”vehkeily ei ole rikos”.

–Vehkeily ei ole rikos, mutta sillä ei ole mitään väliä, koska mitään vehkeilyä ei ollut (paitsi kierolla Hillarylla ja demokraateilla), Trump tviittaa.

Trump on kiistänyt jyrkästi ja toistuvasti aina tiistaihin saakka, kuinka mitään vehkeilyä venäläisten kanssa ei ole ollut. Viimeksi sunnuntaina Trump painotti, kuinka koko Venäjä-tutkinta on ”noitavaino”, eikä vehkeilyä ole ollut. Trumpin asianajaja Rudy Giuliani oli jo maanantaina CNN:n haastattelussa jo pohtinut, kuinka hän ei ole varma, onko vehkeily rikos.

Collusion is not a crime, but that doesn’t matter because there was No Collusion (except by Crooked Hillary and the Democrats)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2018