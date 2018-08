Käyttikö Paavo Väyrynen ”salaisia jäsentietoja”? – ”Perättömiä syytöksiä”

Kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen katsoo uutta poliittista liikettä perustavan Paavo Väyrysen (kp.) käyttävän laittomasti puolueen jäsenrekisteriä. Väyrynen on lähestynyt kansalaispuolueen jäseniä ja kannattajia kysyäkseen heitä mukaan uuteen Seitsemän tähden liikkeeseensä. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Väyrynen on kertonut keräävänsä kannattajakortteja uuden liikkeen saattamiseksi puoluerekisteriin. Syytöksiä kansalaispuolueen rekisterien laittomasta käytöstä Väyrynen sanoo pitävänsä perättöminä.

–Paavo Väyrysellä ei ole kansalaispuolueen hallinnossa minkäänlaista asemaa, eikä minkäänlaisia oikeuksia käyttää puolueen jäsentietoja. Jäsentiedot ovat salaisia ja tarkoitettu vain yhdistyksen omaan toimintaan, Kilpeläinen kertoo Uudelle Suomelle.

–Jäsenrekisteriasioissa vaadimme erittäin tiukkaa luottamuksellisuutta, hän jatkaa.

Kilpeläinen kertoo saaneensa runsaasti yhteydenottoja kansalaispuolueen kannatusjäseniltä Väyrysen ja tämän presidentinvaalien kampanjapäällikkö Seppo Hauta-ahon lähettämästä viestistä. Kilpeläinen epäilee, että viesti on lähetetty kaikille rekisterissä oleville. Hän sanoo myös itse saaneensa viestin, jossa pyydetään vastaanottajaa ilmoittamaan, mikäli hän nimenomaisesti ei halua olla uuden seitsemän tähden liikkeen kannattajajäsen. Viesti julkaistiin Helsingin Sanomissa.

–Valitettavasti olen saanut yhden sähköpostin. Sen jälkeen he varmaan huomasivat, että se oli tullut minullekin. Sen jälkeen olen saanut tietoja, että muillekin viestiä on lähetetty, Kilpeläinen kertoo.

Eduskuntaan Euroopan parlamentista palannut Väyrynen taas kertoo blogissaan, että ”lähes kaikki kansalaispuolueen kannatusjäsenet ovat siirtyneet seitsemän tähden liikkeen kannattajiksi”.

–Valtaosa puolueen jäsenistä on puolestaan ollut mukana vaatimuksessa, jonka perusteella Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut minulle valtuuden järjestää puolueen ylimääräinen yleinen kokous sen hallituksen vaihtamiseksi. Tästä päätöksestä kaapparit ovat valittaneet hallinto-oikeuteen. Heidän tukenaan on vain pari muuta puolueen jäsentä, Väyrynen toteaa.

Väyrysen ja kansalaispuolueen suhde on mutkikas. Kilpeläinen ja Väyrynen ovat riidelleet oikeudessa saakka siitä, kuka on puolueen puheenjohtaja, ja onko puolueen jäseniä erotettu laittomasti vai ei.

Kesäkuussa Helsingin käräjäoikeus purki kansalaispuolueen päätösten puoluejohdon valintaa koskevat keskeytysmääräykset, mutta piti voimassa Väyrysen erottamista koskeneen keskeyttämispäätöksen. Väyrynen siis yhä on puolueen jäsen, vaikka hänet on yritetty erottaa puolueesta. Kilpeläinen taas tulkitsee keskeyttämispäätöksen tarkoittavan, että hän on nyt kiistatta puolueen puheenjohtaja. Väyrynen painottaa asian ratkaisevan vasta myöhemmin oikeudessa.

Oikeuskiistan keskellä Väyrynen kuitenkin ilmoitti perustavansa uuden poliittisen liikkeen. Kaikesta huolimatta Väyrynen esiintyy juuri kansalaispuolueen eduskuntaryhmän kansanedustajana ja oikeusministeriön puoluerekisterin mukaan puolueen virallinen postiosoite on yhä Väyrysen osoite Kemissä.

–Jos ryhmässä on enemmistö jonkin puolueen jäseniä, heillä on oikeus käyttää sen puolueen nimeä. Ja niin kauan kuin emme saa lainvoimaista päätöstä Paavo Väyrysen erottamiseksi, niin eduskunnassa katsotaan, että hänellä on oikeus käyttää tätä nimeä. Mutta sillä hetkellä kun käräjäoikeudesta päätöksen Väyrysen erottamisesta, hän ei voi enää käyttää kansalaispuolueen nimeä eduskuntaryhmässään, Kilpeläinen selventää.

Myös seitsemän tähden liikkeen logo on kansalaispuolueen vanha, sinisellä pohjalla oleva lohi, tunnus, jonka alle on lisätty seitsemän tähteä. Kilpeläinen korostaa, että kansalaispuolue vaihtoi keväällä logonsa ja uudessa kilpimallisessa tunnuksessa ovat kirjaimet K ja P.