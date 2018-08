”Afganistan yksi maailman turvattomimmista maista” – Vihreiden Aalto vaatii pakkopalautusten keskeyttämistä

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto vaatii pakkopalautusten keskeyttämistä. Aalto arvioi Twitterissä Suomen palautuspolitiikan olevan kestämättömällä pohjalla.

–Vaadin, että pakkopalautukset on väliaikaisesti keskeytettävä, kunnes on varmaa, että turvapaikkaprosessi takaa hakijoiden oikeusturvan sekä perus- ja ihmisoikeudet. Nyt näin ei ole, Aalto kirjoittaa.

Erityisesti vihreiden puheenjohtaja nostaa esiin Afganistanin tilanteen.

–Afganistan on yksi maailman turvattomimmista maista. Pakkopalautukset sinne tulee keskeyttää. Ketään ei saa lähettää hengenvaaraan, Aalto toteaa myöhemmässä tviitissään.

Vihreiden eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen vastusti eilen Finnairin lennolla pakkopalautusta. Poliisi poisti hänet lennolta. Toistaiseksi ei ole tiedossa, mihin palautettavaa oltiin palauttamassa ja millä perusteilla.

–Ongelma on hallituksen nuiva ja epäinhimillinen turvapaikkapolitiikka, ei ihmisoikeuksia tukeva kansalaisaktiivisuus, Aalto katsoo.

Vihreiden puheenjohtaja kiinnittää huomiota päätöksiin, jotka ovat hänen mukaansa heikentäneet turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa. Samalla Aalto arvostelee, kuin päätökset ovat ristiriidassa sellaisten perustelujen kanssa, että ”väärät päätökset oikaistaan tuomioistuimissa”.

–Turvapaikanhakija ei enää pääsääntöisesti saa oikeudellista avustajaa ratkaisevaan käsittelyyn eli turvapaikkapuhutteluun, hän toteaa.

–Valitusaikoja on lyhennetty ja palkkioperusteita muutettu, minkä vuoksi on vaikeaa löytää osaavaa juristia tekemään hyvää valitusta, Aalto jatkaa.

— Touko Aalto (@ToukoAalto) August 1, 2018