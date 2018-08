Keskustalaiselta kovaa kritiikkiä Touko Aallolle: ”Harhainen perustelu”

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni arvostelee tiukasti Facebook-päivityksessään, kuinka vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto puolustelee puolueensa eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri Aino Pennasen toimintaa eilen Finnairin lennolla.

–Vihreiden Touko Aalto on lainsäätäjä ja eduskunnassa toimivan puolueen puheenjohtaja. Vaikea ymmärtää hänen reagointia eiliseen lentokone-episodiin, Kulmuni toteaa.

Pennanen kieltäytyi istumasta paikalleen alas, koska poliisi saattoi koneessa ulkomaalaista miestä Suomen rajojen ulkopuolelle. Pennasen mukaan miestä vietiin hengenvaaraan. Ilta-Sanomien haastattelussa Aalto viittasi kommentillaan myös natsi-Saksaan mutta myönsi, ettei tunne palautettavan miehen taustoja.

­–Asioilla ei ole suoraa yhteyttä, mutta natsi-Saksassakin kaikki toimet olivat laillisia, Aalto sanoi lehdelle.

–Aalto oikeuttaa kansalaistottelemattomuutta Natsi-Saksalla: ”Asioilla ei ole suoraa yhteyttä, mutta natsi-Saksassakin kaikki toimet olivat laillisia.” Eli sanoo, ettei voi rinnastaa, mutta rinnastaa kuitenkin, Kulmuni vastaa.

–Tämä on harhainen perustelu. Se, että kansalaistottelemattomuus on joissain tilanteissa (esim. Natsi-Saksassa) perusteltua, ei todellakaan tee kaikesta kansalaistottelemattomuudesta perusteltua. Muutoin voisimme melkein mitä tahansa lainrikkomusta pitää oikeutettuna, hän jatkaa.

Kulmuni korostaa, että Suomesta turvapaikan voi saada, jos hakijalla on pelätä joutua kotimaassaan tai pysyvässä asuinmaassaan vainotuksi, ja että turvapaikkakriteerit ”on määritelty tarkkaan laissa ja kansainvälisissä sopimuksissa”.

–Turvapaikkajärjestelmäämme voi kritisoida ja kehittää, mutta rohkaiseminen lainrikkomuksiin Suomen kaltaisessa vahvassa oikeusvaltiossa ei ole mielestäni hyväksyttävää, Kulmuni sanoo.

Aalto on keskiviikkona vaatinut kaikkien pakkopalautusten keskeyttämistä toistaiseksi. Hänen mukaansa hallituksen laatimilla päätöksillä on heikennetty turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa. Aalto korostaa Afganistanin olevan ”yksi maailman turvattomimmista maista”. Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan Suomesta on tänä vuonna käännytetty 9 ihmistä takaisin Afganistaniin. Lisäksi 16 on karkotettu luvattoman oleskelun vuoksi ja yksi rikosten takia. Käännyttämiseen johtavia päätöksiä on tänä vuonna annettu toistaiseksi 666 ja karkotukseen johtavia 465.

Pennanen kuvasi tiistaisen mielenilmauksensa Facebookin livevideolle. Aalto jakoi myöhemmin videon saatesanoilla ”tätä on rohkeus”. Viime viikolla Aalto jakoi The Guardianin uutisen ruotsalaisen Elin Erssonin vastaavasta teosta kuvaten sitä rohkeaksi.

–Rohkeutta on samaistua toisen ihmisen asemaan. Rohkeutta on puolustaa jakamatonta ihmisarvoa. Rohkeutta on muistuttaa meitä kaikkia siitä, että rakkaus lähimmäisiä kohtaan kannattelee ihmisyyttä. Rohkeus antaa toivoa ja toivo muuttaa maailmaa, Aalto totesi.

Erssonin viime viikkoisen mielenilmauksen seurauksena palautus keskeytettiin ja Göteborgista Turkkiin lähdössä olleesta koneesta poistettiin Afganistaniin palautettava mies.