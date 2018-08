Kova ulostulo pakkopalautuksista: ”Suomalaiset eivät enää voi luottaa oikeusvaltioperiaatteiden toteutumiseen”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson ottaa voimakkaasti kantaa pakkopalautuksista syntyneeseen keskusteluun. Sinisen tulevaisuuden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Tiina Elovaara puolestaan arvioi pakkopalautusten olevan äärimmäisen vaikea ongelma, koska virheisiin ei turvapaikkapolitiikassa ole varaa.

Li Anderssonin mukaan suomalaiset eivät enää voi luottaa oikeusvaltioperiaatteiden toteutumiseen turvapaikkaprosesseissa.

–Hallituksen tekemät heikennykset turvapaikanhakijoiden oikeusapuun ovat johtaneet siihen, että suomalaiset eivät enää voi luottaa oikeusvaltioperiaatteiden ja palautuskiellon toteutumiseen turvapaikkaprosesseissa ja palautustilanteissa. Palautettavilla saattaa myös olla lupaprosesseja kesken, hän kommentoi Twitterissä.

–Suomesta palautettuja ihmisiä on aikaisemmin tapettu kotimaassaan. Tämän johdosta on ymmärrettävää, että ihmiset toimivat jakamattoman ihmisarvon puolesta kansalaistottelemattomuuden keinoin, silloin kun pelätään, että toisen henki on vaarassa, Andersson jatkaa.

Tiina Elovaara ennakoi, että EU ja länsimaat joutuvat pakolaispolitiikassa jatkossa entistä enemmän vaikeiden eettisten ongelmien eteen.

–Pakkopalautukset on ongelmista ehkä vaikein. Turvapaikkapolitiikkaa pitää jatkuvasti arvioida mahdollisimman tarkkaan. Virheisiin ei ole varaa, jokainen ihmishenki on arvokas, Elovaara sanoo tiedotteessaan.

Hän toivoo, että eettisistä kysymyksistä voitaisiin keskustella kiihkottomasti.

–Ihmishenkiä koskevalla asialla käydään nyt nälvimispolitiikkaa.

Pakkopalautukset nousivat keskusteluun tiistaina, kun vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen poistettiin Finnairin koneesta, kun lentokapteeni ei suostunut hänen pyyntönsä olla nousemasta ilmaan pakkopalautettavan kanssa.

RKP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anders Adlercreutz arvioi, että tapaus on yleisellä tasolla osoitus siitä, että luottamus järjestelmään horjuu.

–Ei voi olla niin, että yksittäinen kansalainen kokee, että hänen on ryhdyttävä toimiin, jotta ihmisen henki ei vaarannu, hän tviittaa.

Pennasen toiminnasta nousi vilkas keskustelu, jossa on ihmetelty vihreiden puheenjohtajan Touko Aallon tukea Pennaselle.

Lue tarkemmin: Lainsäädäntösihteerin toiminta lentokoneessa närkästyttää: ”Onko vihreät äärijärjestö?”

Aalto vaati keskiviikkona pakkopalautusten keskeyttämistä. Vihreiden puheenjohtaja kiinnittää huomiota päätöksiin, jotka ovat hänen mukaansa heikentäneet turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa. Samalla Aalto arvosteli, kuin päätökset ovat ristiriidassa sellaisten perustelujen kanssa, että ”väärät päätökset oikaistaan tuomioistuimissa”.

