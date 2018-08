Arvio radiossa: ”Protestit ääri-ilmaus” – Luottamus turvapaikkapäätöksentekoon heikentynyt

Palautukset Afganistaniin pitäisi keskeyttää maan turvallisuustilanteen vuoksi, katsoo yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston Rainer Hiltunen Ylen radion Ykkösaamussa.

–Me olemme esittäneet, että Afganistaniin ei tulisi palauttaa ketään ja näille ihmisille pitäisi myöntää oleskelulupa. Me ajattelemme, että ei pitäisi olla sellaista välitilaa, että täällä joudutaan oleskelemaan ilman oleskelulupaa. Niille, joita ei voida palauttaa, tulee myöntää oleskelulupa. Ja Afganistanin turvallisuustilanne näyttää kansainvälisesti arvioiden siltä, että sinne ei tulisi palauttaa, toimistopäällikkö Hiltunen toteaa Ylellä.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto vaati kaikkien palautusten keskeyttämistä eilen. Erityisesti Aalto nosti esiin juuri Afganistanin korostaen, että ”ketään ei saa lähettää hengenvaaraan”. Lisäksi hän katsoo, että turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa on heikennetty tämän vaalikauden aikana niin, että kaikki palautukset tulisi keskeyttää.

Hiltunen korostaa radiossa, että yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston näkökulmasta maastapoistaminen ei yleensä ottaen ”ole ongelma kaikkien osalta”. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto valvoo osaa palautuslennoista. Uudelle Suomelle kerrotaan, ettei tiistaisella palautuslennolla, jota vihreiden lainsäädäntösihteeri lentokoneessa vastusti, ollut mukana valvojaa. Vuoden 2014 jälkeen toimisto on seurannut 120 palautuslentoa. Kahdesta tapauksesta on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Aallon huoleen turvapaikanhakijoiden oikeuksien heikentämisestä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ”kakkosmies” kuitenkin yhtyy.

Toimiston keväällä eduskunnalle antamassa kertomuksessa katsotaan, että ”turvapaikanhakijoiden oikeuksia on kavennettu tavalla, joka on herättänyt kysymyksen oikeusvaltion tilasta”.

–Kiristyneen lainsäädännön ja Maahanmuuttoviraston tiukentuneen päätöskäytännön seurauksena palautukset näihin maihin ovat kuitenkin kasvaneet. Tämä puolestaan on lisännyt epäluuloa palautuksia toimeenpanevia viranomaisia kohtaan, yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa todetaan.

Hiltunen arvioi juuri tällaisen epäluulon olevan taustalla protesteissa, jotka tällä ja viime viikolla tulivat julki Suomessa ja Ruotsissa.

–Kyllä se vakavalla tavalla kertoo siitä, että ihmisten luottamus turvapaikkapäätöksentekoon on osittain erittäin huono. Se viesti on tärkeä. Kysymys näissä protesteissa on usein siitä, että ei uskota siihen, että Suomessa turvapaikkapäätöksenteko tapahtuu asianmukaisesti ja ihmisoikeuksia noudattaen. Protestit ovat ikään kuin ääri-ilmaus sitä vastaan, eikä välttämättä edes tiettyä palautusta vastaan.