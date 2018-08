Nuorisosäätiön toimitusjohtaja: Sotkujen selvittämien voi kestää jopa vuosia

Nuorisosäätiön toimitusjohtaja Kimmo Pihlman kertoo, että säätiö toimii nyt avoimesti poliisin ja viranomaisten kanssa.

Nuorisosäätiön tuoreen toimitusjohtajan Kimmo Pihlmanin mukaan koko vyyhdin selvittäminen poliisin kanssa voi kestää kuukausista vuosiin. Poliisi on tutkinut osaa epäillyistä rikoksista jo ennen kuin Nuorisosäätiö aloitti tutkimukset poliisin kanssa.

–Nämä ovat liiketoiminnallisesti perustelemattomia toimia ja säätiön käsityksen mukaan myös säätiön vastaisia toimia.

Poliisi epäilee Nuorisosäätiön entistä johtoa vähintään miljoonien eurojen kadottamisesta säätiön varallisuudesta. Epäedullisten kauppojen loppusumma saattaa nousta kymmeniin miljooniin euroihin. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Pihlman ihmettelee esimerkiksi suomalaisten nuorten tukemista Tallinnan merenrantaan rakennettavilla luksustaloilla. Säätiö on Iltalehden mukaan laittanut niin sanottuna sijoituslainana 12 miljoonaa euroa hankkeeseen, jossa Piritan Olympiapurjehdusurheilukeskuksen alueelle rakennetaan hintavia luksusasuntoja.

–Tämä on palapeli mikä täydentyy selvitysten edetessä, Pihlman toteaa.

Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin, että Nuorisosäätiö on saanut julkisia maksukehotuksia yhteensä lähes 420 000 euron edestä. Säätiö joutuu maksukehotusten vuoksi myymään omaisuuttaan.

Nuorisosäätiön Sörnäisissä sijaitseva kiinteistö on myyty sijoittajille ja asukkaille ilmoitettiin kesäkuussa yhtäkkiä 15 prosentin vuokrankorotuksesta. Helsingin Sanomat uutisoi asiasta torstaiaamuna.

Pihlman aloitti toimitusjohtajana juhannuksen jälkeen. Hän kertoo, että pestin vastaanottamiseen motivoivat muun muassa säätiön hyvä tarkoitus ja sitoutunut hallitus.

–Jonkun tämä homma on tehtävä.

–Selvitämme kaikki vanhat epäselvyydet perusteellisesti.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen Aran vaatimus säätiön toiminnan korjaamisesta on edelleen voimassa. Ara on ilmoittanut, että säätiöllä on syyskuun loppuun asti aikaa korjata toimintaansa tai Ara käynnistää lainmukaiset jatkotoimet lain rikkomisen johdosta.

Pihlman uskoo, että säätiö onnistuu korjaustoimenpiteiden toteuttamisessa.

–Kaikki toimenpiteet tehdään mahdollisimman nopeasti, mutta pitkäaikaisten virheiden korjaaminen kestää. Niitä ei saada yhdessä yössä korjattua, Pihlman sanoo.

Poliisin pääepäiltyjä ovat Nuorisosäätiön entinen toimitusjohtaja Aki Haaro ja hallituksen puheenjohtaja Perttu Nousiainen. Keskustataustaiset Haaro ja Nousiainen jättivät tehtävänsä keväällä lahjusepäilyjen takia.

Helsingin Sanomat kertoo, että poliisitutkinnan mukaan Haaro ja Nousiainen ovat hyötyneet henkilökohtaisesti, mutta keskustapuolue ei ole hyötynyt heidän toimistaan.

–Käsityksemme mukaan poliisi tutkii Haaron ja Nousiaisen ja Salpausselän Rakentajien yhteistyökuvioita, Pihlman kertoo Kauppalehdelle.