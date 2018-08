Vuokraturvan Metsola: Kela simputtaa opiskelijoita ja hankaloittaa yksiöpulaa – ”Ei saavuteta mitään”

Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola oudoksuu Kelan tapaa tarkkailla opiskelijoiden asumisjärjestelyjä.

Opiskelijat siirtyivät viime elokuussa yleisen asumistuen piiriin, mikä on vaikeuttanut kimppa-asumista.

Kämppisten tulot vaikuttavat nyt opiskelijan saamaan asumistukeen, ellei jokaisella ole omaa erillistä vuokrasopimustaan. Vuokranantajat eivät taas innostu erillisistä sopimuksista, koska ne johtavat tilanteisiin, jossa jonkun irtisanoutuessa osa asunnosta on vuokrattuna ja osa ei.

Ongelma on kierretty järjestelyllä, jossa yksi opiskelija vuokraa koko asunnon ja muut tulevat sitten erillisillä sopimuksilla hänen alivuokralaisikseen.

–Ihan kuin asetelma ei jo olisi tarpeeksi haastava, Kela on omalla toiminnallaan vielä pahentanut kimppakämppien suosion laskua entisestään niissä asuvia simputtamalla, Timo Metsola kirjoittaa tiedotteessa.

–Erillisistä vuokrasopimuksista huolimatta Kela ei nimittäin ole monissa tapauksissa uskonut, että asukkaat eivät ole samaa ruokakuntaa, vaan Kela on vaatinut eri sukupuolta olevilta valokuvia erillisistä sängyistä. Koska kukaan ei voi todentaa, onko sänkyjä ensin siirrelty tai mistä kuva on edes otettu, tällainen vaatimus ei mitenkään estä huijaamista, jos halua siihen on. Ja mitään tarkastuksia paikan päälle Kela ei tee. Menettelyllä ei siis saavuteta mitään.

Metsola on sitä mieltä, että Kela otaksuu kaikkien opiskelijoiden olevan heteroseksuaaleja.

–Kämppiksinä asuva tyttö ja poika eivät välttämättä tykkää toisistaan, vaan tyttö voi tykätä tytöistä ja poika pojista. Yhteiskunta ei voi lähteä siitä, että jokainen on hetero. Toisaalta oman sukupuolielämän selvittäminen Kelalle asumistuen saamiseksi voi nyt vaatia sellaisten asioiden kertomista, mistä nuori aikuinen ei ole vielä puhunut edes omille vanhemmilleen.

–Olen esittänyt Kelalle, että päälinjaksi otettaisiin opiskelijoiden oman ilmoituksen uskominen. Sillä ei tosiasiassa menetettäisi mitään. Ne, jotka huijata haluavat, pystyvät siihen helposti jo nyt.

–Nyt opiskelijoiden syystä paheksuma ja tosiasiassa todistusarvoltaan tukien väärinkäytösten ehkäisemisessä täysin hyödytön menettely kasvattaa turhaan kimppa-asumisen mainetta hankalaksi muuttuneena kuviona. Ja ohjaa asuntokysyntää yksiöpulaa pahentamaan, Metsola summaa.