Myrskyn silmään joutunut Kai Mykkänen: ”Mielenilmaisun vapaus on tärkeä perusoikeus, mutta on tärkeä vetää raja”

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) on selventänyt kantaansa mielenilmaisuihin.

–Mielenilmaisun vapaus on tärkeä perusoikeus, mutta on tärkeä vetää raja siihen, että viranomaisen työn mielivaltainen estäminen tai lentokapteenin ohjeiden vastustaminen on lainvastaista ja aiheuttaisi yleistyessään kohtuutonta haittaa ja jopa vaaraa ulkopuolisille, ministeri tviittasi torstaina.

Mielenilmaisun vapaus on tärkeä perusoikeus, mutta on tärkeä vetää raja siihen, että viranomaisen työn mielivaltainen estäminen tai lentokapteenin ohjeiden vastustaminen on lainvastaista ja aiheuttaisi yleistyessään kohtuutonta haittaa ja jopa vaaraa ulkopuolisille. pic.twitter.com/jy4Co24Uas — Kai Mykkänen (@KaiMykkanen) August 2, 2018

Mykkänen joutui rajun palautusryöpyn kohteeksi sanottuaan keskiviikkona muun muassa iltapäivälehdille, että pitää mielenilmausmahdollisuutta tärkeänä suomalaisena perusarvona. Hän huomautti samassa yhteydessä, että kapteenin ohjeiden vastainen toiminta lennolle lähdössä olevassa lentokoneessa on hänestä väärin, ja sen yleistyminen olisi monin tavoin kohtuuton haitta sivullisille.

Kohu liittyy siihen, että vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen poistettiin tiistaina Finnairin koneesta, kun lentokapteeni ei suostunut hänen pyyntönsä olla nousemasta ilmaan pakkopalautettavan kanssa.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoi torstaina, että tapauksen esitutkinnan edellytysten selvittäminen on kesken. Lentokoneessa poliisin saatettavana olleesta henkilöstä ja saaton perusteista ei poliisin mukaan tiedoteta, koska kyseiset asiat ovat kokonaisuudessaan salassa pidettäviä.

–Täyttyykö Pennasen tapauksessa rikos ja mitkä niistä, on poliisin ja tuomioistuimen asia, Mykkänen kommentoi Twitterissä keskiviikkoiltana.

Ja kyllä @TimoHaapala kapteenin ohjeiden vastainen toiminta lennolle lähdössä olevassa lentokoneessa on minusta väärin ja sen yleistyminen olisi monin tavoin kohtuuton haitta sivullisille. Täyttyykö Pennasen tapauksessa rikos ja mitkä niistä, on poliisin ja tuomioistuimen asia. — Kai Mykkänen (@KaiMykkanen) August 1, 2018

Muun muassa Sinisen tulevaisuuden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo ja perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalén ovat ihmetelleet Mykkäsen keskiviikkoisia kommentteja.

Arvostan ministeri Mykkästä, mutta näkyy että kokoomus kamppailee isoissa kaupungeissa vihreiden kanssa samoista äänistä. @SiniTulevaisuus tolkun konservatiivit on selkeä ja selväsanainen vastavoima vihreille. #sininentulevaisuus https://t.co/Jq6YwceVCb — Simon Elo (@Simon_Elo) August 1, 2018

