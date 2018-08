Kokoomuksesta kova ryöpytys vihreille: ”Oman käden oikeus ei kuulu suomalaiseen demokratiaan vuonna 2018”

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra ryöpyttää vihreiden toimintaa puolueen lainsäädäntösihteerin Aino Pennasen tapauksessa. Kopran mukaan vihreiden toiminta on epäjohdonmukaista ja sekavaa.

–Miten on mahdollista, että tietämättä lentokoneessa palautettavan taustoja, sitä miksi hän palautetaan, onko hän syyllistynyt rikokseen tai mihin häntä oltiin viemässä, vihreät silti tietävät muita paremmin ja saavat ottaa oikeusvaltion toimet omiin käsiinsä, Kopra kysyy tiedotteessaan.

Hän arvostelee myös lentoturvallisuuden vaarantamista.

–Lentokone kaiken kaikkiaan on huono paikka protesteille ja millekään epämääräiselle toiminnalle.

Vihreiden turvapaikkapolitiikka saa myös osakseen suorat sanat Kopralta.

–Ovatko vihreät siis aidosti sitä mieltä, että yhtään palautusta ei tule tehdä? Eli että kaikki jotka Suomeen saapuvat saavat automaattisesti oleskeluluvan? Tällainen politiikka romuttaisi koko järjestelmän uskottavuuden ja heikentäisi aidosti hädänalaisten mahdollisuuksia turvapaikkaan. Turvapaikka tulee varata ensisijaisesti niille, joille se kriteereiden mukaan kuuluu. Muut maahanmuuton väylät ovat erikseen.

Hän viittaa sisäministeriön tietoon, jonka mukaan viime vuonna poliisin Suomesta pois saattamista henkilöistä 80 prosenttia ei liittynyt turvapaikanhakuun vaan pääasiassa rikoksiin.

–Oman käden oikeus ei kuulu suomalaiseen demokratiaan vuonna 2018. Ei voi olla niin, että yksittäinen ihminen päättää rikkoa lakia vaarallisella tavalla ilman tarkempaa tietoa tilanteen luonteesta. Oikeusvaltio ja demokratia eivät toimi, jos jokainen saisi päättää milloin haluaa kunnioittaa lakeja ja milloin ei.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) linjasi aikaisemmin torstaina, että mielenilmaisun vapaus on tärkeä perusoikeus, mutta on tärkeä vetää raja siihen, että viranomaisen työn mielivaltainen estäminen tai lentokapteenin ohjeiden vastustaminen on lainvastaista ja aiheuttaisi yleistyessään kohtuutonta haittaa ja jopa vaaraa ulkopuolisille.

Lue myös: Myrskyn silmään joutunut Kai Mykkänen: ”Mielenilmaisun vapaus on tärkeä perusoikeus, mutta on tärkeä vetää raja”