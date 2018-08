Uutta tietoa Teuvo Hakkaraisen asumiskohusta: ”Jälkikäteen ajatellen tässä kohtaa olisi pitänyt nostaa kädet pystyyn”

Kansanedustaja Ville Vähämäen (ps.) mukaan hänen kansanedustajakollegansa Teuvo Hakkarainen (ps.) on mustamaalattu aiheettomasti kansanedustajien kulukorvauksista nousseessa kohussa.

– Edustaja Hakkaraista on yritetty syyllistää ja mustamaalata tässä asiassa turhaan, Vähämäki kirjoittaa Facebookissa julkaisemassaan kommentissa.

Iltalehti kertoi maanantaina, että Hakkarainen vuokraa Helsingin Taka-Töölössä sijaitsevaa saunaa yhdessä kansanedustaja Ville Vähämäen (ps.) kanssa, joka asuu samassa taloyhtiössä avopuolisonsa kanssa.

Lue tarkemmin: IL: Eduskunta selvittää Teuvo Hakkaraisen asumisjärjestelyt – Vuokraa poliisilta saunaa, kuittaa eduskunnasta +493,40e/kk

Eduskunnan hallinto- ja palveluosastolle toimitetun vuokrasopimuksen perusteella Hakkaraiselle on maksettu 490,40 euron korotettua kulukorvausta viiden vuoden aikana yhteensä 29 000 euroa puhtaana käteen. Eduskunta selvittääkin nyt, onko Hakkarainen antanut sille harhaanjohtavaa tietoa koskien asumistaan.

Vähämäki kertoo alun perin menneensä katsomaan kyseistä tilaa julkisen vuokrailmoituksen perusteella.

–En muista tarkalleen ilmoituksen sanamuotoja, mutta en olisi koskaan mennyt katsomaan tilaa, jonka ilmoituksessa olisi puhuttu vain ”saunasta”. Miksi ihmeessä vuokraisin saunan? Tila on ollut mielestäni hyvä, ja siinä on oma sisäänkäynti. Hain nimenomaan huoneistoa, jossa on oma sisäänkäynti, hän kertoo.

Vähämäen mukaan huoneisto oli hyväkuntoinen ja siihen kuului eteinen, olohuone, paljon säilytystilaa, pesukone sekä puku- ja saunatilat. Tilassa on hänen mukaansa myös erillinen pieni keittiö, tiskiallas, astianpesukone, mikro ja runsaasti säilytyskaappeja.

–Tila vaikutti myös hiljattain remontoidulta ja ”uudelta”. Tila oli siis kaikin puolin sopiva kaltaiselleni edustajalle, joka vietti viikosta muutaman yön Helsingissä – silloinkin tehden pitkiä työpäiviä, hän kommentoi.

Vähämäki kertoo hämmästyneensä, kun vuokrasopimusvedoksessa luki, että kyseessä on 62 m2 saunalaitos.

–Tällöin lähetin sopimuksen lähettäneelle henkilölle viestin, jossa totesin, että tämä ei taida mennä läpi eduskunnan hallinto-osastolta, olisi parempi, jos muuttaisi sopimuksen vastaamaan sitä mitä olin ilmoituksessa ymmärtänyt tulleeni katsomaan ja näytössä nähnyt. Esitin itse muotoilua, jonka ymmärsin olevan asunnon pohjaa vastaava - olinhan tullut katsomaan jotain muuta tilaa kuin saunalaitosta. Jälkikäteen ajatellen tässä kohtaa olisi pitänyt nostaa kädet pystyyn ja jatkaa huoneiston etsimistä. Tein kuitenkin sopimuksen, ja se on nähtävästi osoittautunut virheeksi – joskin vaikuttaa siltä, että lainvastaista tämä ei ole ollut, selvittäminen jääköön kuitenkin ammattilaisille, hän selvittää.

Sopimus toimitettiin Vähämäen mukaan eduskunnan hallinto-osastolle.

Vähämäki kertoo myöhemmin kuulleensa Teuvo Hakkaraiselta, että hän haluaisi vaihtaa asuntoa.

–Minulla oli tällöin haussa samasta taloyhtiöstä toinen huoneisto. Näytin tiloja Hakkaraiselle ja hän oli kiinnostunut. Tässä vaiheessa kysyin vuokranantajan valtuuttamalta henkilöltä, voisiko sopimuksen muuttaa yhteisvastuulliseksi, jossa vuokralaisina ovat sekä minä, että edustaja Hakkarainen. Tämä sopi.

Vähämäki kertoo saaneensa uuden sopimuspohjan ja näyttäneensä sitä Hakkaraiselle, joka laittoi siihen nimensä alle.

–Edelleen tämä sopimus toimitettiin eduskunnan hallinto-osastolle, joka ymmärrykseni mukaan valvoo edustajien asumista. On esitetty väittämä siitä, että minun ja Hakkaraisen välillä täytyisi olla vielä jokin sopimus. Näin ei kuitenkaan ole, vaan vuokrasopimuksemme on yhteisvastuullinen.

Vähämäen mukaan Teuvo Hakkaraisella ei ole ollut muuta tietoa kuin se, mitä hän on yhteisvastuullisessa vuokrasopimuksessa saanut.

–Teuvolla eikä minulla ole ollut mitään käsitystä, että tila olisi sopimaton ns. kakkosasuntoon, satunnaiseen käyttöön. Kansanedustajilta ei nimittäin edellytetä ilmoitusta maistraattiin tilapäisestä osoitteesta.

Vähämäki korostaa, että vastuu asiassa on vain ja ainoastaan hänen.

–Väärä henkilö on laitettu kärsimään. Hakkarainen on mustamaalattu täysin aiheetta. Myös asunnon vuokraaja on saanut tässä kohtuutonta julkisuutta.

Huoneiston omistaa poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja ylikomisario Dennis Pasterstein, joka on kertonut Iltalehdelle, että 62 neliömetrin kellaritila on käytännössä sauna.

–Se on vuokrattu heille saunatilana. Jos he jonkun yön siellä viikossa nukkuvat… en minä tiedä, mitä he siellä tekevät. Pitävät varmaan edustustilana, hän sanoi.

