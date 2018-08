Touko Aalto: ”Minua ei hiljennetä valtamerilaivallisella kuraa ja väkivaltauhkauksilla”

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto sanoo puolustavansa jatkossakin ihmisoikeuksia ja jokaisen jakamatonta ihmisarvoa.

–Minua ei hiljennetä valtamerilaivallisella kuraa ja väkivaltauhkauksilla. Sipilän hallituksen nuivan ja epäinhimillisen turvapaikkapolitiikan on muututtava, hän tviittaa.

Terveisiä Tukholmasta. Minä puolustan jatkossakin ihmisoikeuksia ja jokaisen ihmisen jakamatonta ihmisarvoa. Minua ei hiljennetä valtamerilaivallisella kuraa ja väkivaltauhkauksilla. Sipilän hallituksen nuivan ja epäinhimillisen turvapaikkapolitiikan on muututtava. — Touko Aalto (@ToukoAalto) August 2, 2018

Aalto vaati eilen keskiviikkona pakkopalautusten keskeyttämistä väliaikaisesti, kunnes on varmaa, että turvapaikkaprosessi takaa hakijoiden oikeusturvan sekä perus- ja ihmisoikeudet.

Lisäksi Aalto aiheutti kohun ottamalla vihreiden eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerin Aino Pennasen harjoittamaa kansalaistottelemattomuutta puolustaessaan esiin natsi-Saksan.

–Suuri enemmistö on hiljaa, mutta tilanne muuttuu, kun muutama ihminen nousee vastaan. Asioilla ei ole suoraa yhteyttä, mutta natsi-Saksassakin kaikki toimet olivat laillisia, hän sanoi Ilta-Sanomille.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz kuvaili Aallon lausuntoa aikaisemmin tänään pöyristyttäväksi.

–Natsi-Saksan esille ottaminen ja Suomen nykytilanteen vertaaminen natsi-Saksaan... mitäpä siihen voisi sanoa - se on niin pöyristyttävää argumentointia, että menee melkein sanattomaksi. Aalto sanoo, että kaikki, mitä siellä tehtiin, oli laillista. Se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Luuleeko hän, että siellä valtiopäivillä päätettiin, että ihmisiä viedään tuhoamisleireihin ja hyväksyttiin laki murhaamisesta, Zyskowicz kysyy Iltalehdessä.

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra on syyttänyt vihreitä epäjohdonmukaisesta ja sekavasta toiminnasta.

Myös esimerkiksi keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni on kuvaillut natsi-Saksa -viittausta ”harhaiseksi”.

Vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen poistettiin tiistaina Finnairin koneesta, kun lentokapteeni ei suostunut hänen pyyntönsä olla nousemasta ilmaan pakkopalautettavan kanssa.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.)linjasi tänään, että mielenilmaisun vapaus on tärkeä perusoikeus, mutta on tärkeä vetää raja siihen, että viranomaisen työn mielivaltainen estäminen tai lentokapteenin ohjeiden vastustaminen on lainvastaista ja aiheuttaisi yleistyessään kohtuutonta haittaa ja jopa vaaraa ulkopuolisille.

