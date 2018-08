Näkökulma: Pakkopalautusten väärät syytetyt

Ensinnäkin, on ymmärrettävää toimia kansalaistottelemattomasti, kun kantaa seuraukset, joita tottelemattomuudesta seuraa.

Sitä kutsutaan politikoinniksi, jossa lainsäädännön muuttamisyrityksiin on valittu rankemmat välineet. Sellaisten käyttämisestä on lakien noudattamiseen perustuvalla oikeusvaltiolla oikeus rangaista lainrikkojaa. Uhmaajan tulee elää rangaistuksensa kanssa, jää hän sitten tulevissa arvioissa häviäjien tai voittajien puolelle.

Uhmaajat voivat jäädä siis myös historian voittajien puolelle, kuten vaikka 1960-luvun kansalaisoikeustaistelijat jäivät Yhdysvalloissa. Vain pinttyneimmät rasistit ovat tänä päivänä sitä mieltä, että oikeustaistelijat toimivat aikoinaan väärin, kun nämä eivät totelleet eteläisten osavaltioiden viranomaisia ja eivät hyväksyneet ihonvärin pohjalta laadittuja sääntöjä ja syrjintää.

Sen sijaan ei ole hyväksyttävää, että kansalaistottelematon aktiivi aiheuttaa vaaratilanteita sivullisille ihmisille omien poliittisten päämääriensä ajamisessa. Sitä ei yleensä tapahdukaan, kuten ei tapahtunut myöskään kohutussa vihreiden lainsäädäntösihteerin Aino Pennasen poliittisessa manööverissä, joka oli kopio Elin Erssonin Ruotsissa hiljattain tekemästä protestista. Pennasen tapauksessa tosin vain hänet poistettiin koneesta, Erssonin tapauksessa sekä hänet että pakkopalautettava afganistanilainen pakolainen.

Vihreät ja vasemmistoliitto tukevat Pennasta ja ovat hyvin eri linjoilla kuin maan keskusta-oikeistolaisen hallituksen edustajat turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksista. Demarit ovat irtautuneet tähän mennessä kuultujen kommenttien perusteella muusta vasemmistosta tässä asiassa.

Esimerkiksi demareiden kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta twiittasi:

”Kesän tärkeimpiä, mutta myös hämmentäviä keskusteluja ovat olleet ensin nuotiokohu ja nyt pakkopalautukset. Pitääkö lakeja ja viranomaisohjeita noudattaa? Itselleni pläkkiselvää, tietysti pitää. Demokratian kanavat ainoa kestävä tapa, ei oman käden oikeus.”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman viestitti puolestaan Iltalehdelle, että ”Lakeja ja viranomaistoimintaa on aina voitava tarkastella kriittisesti ja niitä on voitava arvostella ja kyseenalaistaa. Sitä varten oikeusvaltiossa on kuitenkin lailla suojatut mielipiteen ilmaisun tavat ja demokraattiset vaikutuskanavat”. Tämäkään ei vaikuta suoranaiselta tuelta vihreiden Pennasen toiminnalle.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ovat olleet ärhäkimpiä Pennasen tukijoita. He ovat tehneet tapauksella politiikkaa, joka on heidän kannattajakuntansa näkemykset huomioiden ymmärrettävää.

”Hallituksen tekemät heikennykset tp-hakijoiden oikeusapuun on johtanut siihen, että suomalaiset eivät enää voi luottaa oikeusvaltioperiaatteiden ja palautuskiellon toteutumiseen turvapaikkaprosesseissa ja palautustilanteissa”, Andersson esimerkiksi twiittasi.

Uuden Suomen toimittaja Ossi Kurki-Suonio analysoi Touko Aallon tapausta tänään erinomaisesti omassa blogissaan. Hänen arvionsa mukaan pakkopalautuskohu tarjosi Aallolle mahdollisuuden lunastaa paikkansa vihreiden johdossa.

Demareilta on tullut sen verran sivustatukea muulle vasemmistolle, että SDP:n maahanmuuttovastaava Joona Räsänen on kannattanut ”riippumatonta selvitystä turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutumisesta”.

Perussuomalaiset ovat harrastaneet tämänkin tapauksen tiimoilla omaa tuttua huutoaan vihreitä vastaan, mutta myös esimerkiksi konservatiivien ääniä houkuttelevassa kokoomuksessa on älähdelty.

Puolueasetelmat ovat olleet melko odotetut, mutta myös muita kannanottoja on kuultu. Finnwatch, joka ilmoittaa olevansa yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö, hyökkäsi voimallisesti Finnairia vastaan.

Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala bloggasi otsikolla Illaksi kuolemaan? Ja kuvitti bloginsa Finnairin koneella.

”Finnair voisi keskeyttää pakkopalautuksiin osallistuminen esimerkiksi siihen asti, että Suomessa saadaan riippumaton selvitys turvapaikkapolitiikan ihmisoikeusvaikutuksista. Vaihtoehtoisesti yhtiön tulisi muulla tavoin perustella miksi se katsoo, että Suomi ei loukkaa palauttamiskieltoa”, Vartiala suositti.

Perusteluna hän käytti lentoyhtiö Virgin Atlanticin tapausta Isossa-Britanniassa. Yhtiö on valinnut linjakseen olla lennättämättä ilman turvapaikkaa jääneitä takaisin kotimaihinsa.

Richard Bransonin perustaman lentoyhtiön päätös pohjautuu kuitenkin kovin toisenlaiseen tilanteeseen. Se lopetti lennot, kun brittihallitus oli jäänyt kiinni poistettuaan virheellisesti maasta ainakin 63 niin sanotun Windrush-sukupolven karibialaistaustaista maahanmuuttajaa. Pääministeri Theresa May joutui pyytelemään virhettä anteeksi.

"Britannian Finnair” eli British Airways ei ole lähtenyt Virginin linjoille. Virginin ratkaisu on saattanut olla hyödyllinen sen kilpailutilanteessa BA:ta vastaan ja ratkaisua on myös kehuttu.

”Hieno ratkaisu Virginiltä, mutta nyt BA:n pitää toimia samoin”, brittivihreiden johtoon kuuluva Caroline Lucas sanoi Guardianin mukaan.

Siinä täysin kuvitteellisessa tilanteessa, että Finnair alkaisi tehdä eduskunnan puolesta Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja keskeyttäisi pakkopalautukset valtionyhtiön koneilla, olisi vaikea ajatella sen saavan kansan enemmistön tukea toimelleen. Tämä tarkoittaisi huonoa yhtiön bisnekselle.

Laitan tähän loppuun otteen Finnwatchin Sonja Vartialan kanssa eilen käymästämme Twitter-keskustelusta.

Minä: ”Kyseenalaistat viranomaisten ja lentoyhtiön toiminnan. Satutko tietämään, oliko palautettava henkilö turvapaikanhakija, miksi häntä oltiin palauttamassa tai minne häntä oltiin palauttamassa?”

Vartiala: ”En tiedä yksittäistapauksen taustoja, enkä ole ottanut niihin kantaa. Pääongelma on, että Suomen turvapaikkapolitiikassa on isoja ongelmia, eikä viranomaispäätöksiin voida niiden takia aina luottaa”.

Vartialan vastauksesta paistaa epäluottamus Suomen viranomaisiin samaan tyyliin kuin monella vasemmistoon kallellaan olevalla poliitikolla. Samaa on havaittavissa populistisen laitaoikeiston kohdalla, tosin hyvin toisenlaisissa tapauksissa.

Vaikka yksittäisiä virheitä sattuu, taitaa suurin osa suomalaisista suhtautua viranomaisiin luottavaisemmin kuin Pennasen tapauksen yhteydessä esiin astuneet kriitikot. Sitä paitsi on ikävää syyllistää virkaansa käytännön kentillä hoitavia henkilöitä tai lentoyhtiöitä ja niiden koneiden kapteeneja asioista, joista oikeasti vastaavat lainsäätäjät Arkadianmäellä.

Vaaleissa niitä lainsäätäjiä voi sitten vaihtaa tai olla vaihtamatta.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja