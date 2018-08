Ministeri sinileväongelmasta TE:lle: ”Kun muutos huonompaan on alkanut, se ei pysähdy aivan helposti”

Käynnissä on pahin sinileväkesä kymmeneen vuoteen. Peltoviljely ja Lounais-Suomen maatalous ovat suurimmat ravinnekuormittajat Saaristomerellä.

Miksi asialle ei tehdä mitään, ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.)?

–Ravinteiden käyttö on vähentynyt 30 vuoden ajan. Ylilannoitusta ei oikeastaan enää ole, mutta peltojen maaperässä olevat ravinnevarastot ovat hyvin isot ja runsaat sateet huuhtovat ravinteita.

Maatalouden ravinnekuormitus Itämereen ei tutkijoiden mukaan ole vähentynyt lainkaan. Miksi ei?

–Ekosysteemeille on tyypillistä, että mitä isompi alue on, sitä enemmän kuormitusta se kestää. Itämeri on kestänyt satojen vuosien kuormitusta. Kun muutos huonompaan on alkanut, se ei pysähdy aivan helposti. Muutokset molempiin suuntiin ovat hitaita.

Sanotko, että mitään ei ole tehtävissä?

–En sano.

Onko peltojen omistajien etu tärkeämpi kuin Itämeren?

–Ei missään tapauksessa. Viljelijät ovat yli 20 vuoden ajan sitoutuneet tutkijoiden suosittelemiin toimiin. Nyt pitää katsoa tulevaisuuteen. Ravinteiden karkaamista voidaan estää esimerkiksi kipsikäsittelyllä. Siksi olen laittanut liikkeelle hankkeita ministeriössä ja yritän saada niille rahaa budjettiriihessä.

Itämeren surkea tila on Suomen suurin ympäristöongelma, miksi hallitus on hiljaa?

–Ympäristöministeriö on juuri käynnistänyt tehostetun vesiensuojeluohjelman suunnittelun. Toivon että budjettiriihestä tulee uutta rahaa. Tarkoitus on laajentaa peltomaiden kipsi- ja kuitukäsittelykokeiluja, joista on saatu hyviä tuloksia.

Miten paljon toimet vähentävät kuormitusta?

–En lähde vielä sanomaan numeroita. Perimmäinen tavoite on, että kipsi- tai kuitulietekäsittelylle saataisiin rahoitus tulevan EU-rahoituskauden ympäristöohjelmasta.

Miksi päättäjät eivät ole kohdistaneet EU:n ympäristötukea pahimmille valuma-alueille?

–Suomalaisille sisävedet ja järvet ovat yhtä arvokkaita. Ei voi sanoa, että ympäristötoimet pitäisi kohdentaa vain yhdelle alueelle.

Pitäisikö pahimmilta kuormitusalueilta lopettaa maanviljely kokonaan, vaikka yhteiskunnan tuella?

–Varmasti pitää olla myös tällainen mahdollisuus. Meillä on käytössä suojavyöhykkeet, joita pitää perustaa juuri sinne, missä eroosioriski on suurin. Myös luomuviljely ja viljelykierto ovat hyväksi pelloille, koska pellot eivät ole silloin tyhjillään.

