Paula Risikko: ”Jos jokainen voisi valita mitä lakia ei halua noudattaa, oltaisiin hyvin äkkiä mahdottoman äärellä”

Eduskunnan puhemies, entinen sisäministeri Paula Risikko (kok.) kommentoi suorin sanoin vihreiden lainsäädäntösihteerin Aino Pennasen toimintaa.

Pennanen poistettiin tiistainaFinnairin koneesta, kun lentokapteeni ei suostunut hänen pyyntönsä olla nousemasta ilmaan pakkopalautettavan kanssa.

–Entisenä sisäministerinä ja entisenä liikenneministerinä en voi olla puuttumatta keskusteluun. Elämässä on tietysti hyvä pyrkimys ymmärtää erilaisia näkökantoja, mutta rajansa kaikella, Risikko kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan Pohjalaisessa. Hän on julkaissut kirjoituksensa myös Twitterissä.

Risikon mukaan osa protestin puolusteluista on ”mennyt pahasti metsään”.

–Yhden mukaan kyse on täysin hyväksyttävästä kansalaistottelemattomuudesta ja peräti kansalaisrohkeudesta. Toinen on puolustanut Pennasen tekoa sillä, että kyse on ”viranomaisten väärästä toiminnasta” ja sen estäminen on oikeaa toimintaa.

Syytös viranomaisen väärästä toiminnasta on Risikon mukaan helppo heittää, mutta tässä tapauksessa kukaan ei hänen mukaansa ole väitettä pystynyt millään lailla perustelemaan.

–Pennanen eikä kukaan teon puolustelijoistakaan ole voinut tietää, miksi kyseistä henkilöä ollaan palauttamassa.

Risikko korostaa, että vain harva palautettava on turvapaikanhakija ja ennen kuin turvapaikanhakija voidaan palauttaa, on siitä oltava lainvoimainen päätös. Ja ennen kuin lainvoimainen päätös on saatu, on turvapaikanhakijalla ollut mahdollisuus käydä läpi Suomen eri oikeusasteet kaikkine valitusprosesseineen.

Palautettavista iso osa on Risikon mukaan henkilöitä, jotka on määrätty maahantulokieltoon esimerkiksi rikoksen vuoksi.

–Kansalaistottelemattomuudella tarkoitetaan tietoista kieltäytymistä jonkin lain noudattamisesta. Siksikään en voi mitenkään hyväksyä tekoa. Jos jokainen voisi valita mitä lakia ei halua noudattaa, ja saisi siitä palkaksi kansalaisrohkeuden glorian, oltaisiin hyvin äkkiä mahdottoman äärellä, eduskunnan puhemies toteaa.

