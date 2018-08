Ex-puolustusministeri siirtyy konsulttiyhtiö Accenturen johtoon

Kiinalaisen Kaidin jättänyt Carl Haglund johtaa jatkossa konsulttiyhtiö Accenturella pohjoismaisten finanssiyhtiöiden transformaatioprojekteja.

Carl Haglund siirtyy johtajaksi Accenturelle. Hänen uusi tehtävänsä on Accenturen pohjoismaisessa pankki- ja vakuutusliiketoimintayksikössä. Haglund aloittaa tehtävässään tänään maanantaina.

–Olemme innoissamme ja ylpeitä saadessamme yhden Suomen kokeneimmista tähtipelaajista tärkeäksi osaksi tiimiämme, Accenturen Suomen ja Pohjoismaiden toimitusjohtaja Frank Korsström sanoo tiedotteessa.

–Meiltä asiakkaat saavat maailmanluokan osaamista monilla toimialoilla. Haglundin monipuolinen johtamiskokemus, laajat verkostot ja näkemyksellisyys vahvistavat pankki- ja vakuutustoimialatiimimme osaamista entisestään ja tarjoavat merkittävää lisäarvoa asiakkaillemme.

Komean poliittisen uran RKP:n riveissä tehnyt Haglund jätti politiikan kaksi vuotta sitten ja siirtyi kiinalaisen bioenergiatoimija Sunshine Kaidi New Energy Groupin Suomen yksikön toimitusjohtajaksi. Kaidin Kemiin suunnittelema biojalostamohanke on kuitenkin ollut viime aikoina vastatuulessa. Aiemmin Haglund on toiminut muun muassa Suomen puolustusministerinä.

Nykyisin Haglund toimii myös Eleinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn hallituksen puheenjohtajana, johon hänet valittiin joulukuussa 2017.

Toukokuussa kerrottiin, että konserniin kuuluvalla Kaidi Ecological and Enviromental Technology -nimisellä yhtiöllä on ollut vaikeuksia maksaa takaisin lähes sadan miljoonan euron lainaansa.