Palkkaveroon jopa 300 milj. e:n alennus? Ekonomisti radiossa: ”Pitäisin huonona ratkaisuna”

Veroalennuksiin ei pitäisi ryhtyä, vaan nyt hyvän taloustilanteen aikana pitäisi keskittyä jälleenrakentamaan valtion talouspuskureita. Tällaisen viestin Juha Sipilän (kesk.) hallituksen budjettiriiheen lähettää Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan toimitusjohtaja, ekonomisti Vesa Vihriälä Ylen radion Ykkösaamussa.

Hallituspuolueista siniset on esittänyt merkittäviä, 200–300 miljoonan euron palkkaveron kevennyksiä.

–Itse olisin hyvin pidättyväinen tässä suhteessa. Ymmärrän, että jonkinlaista pyrkimystä estää verotuksen kiristymistä on. Mutta itse pitäisin huonona ratkaisuna, että nyt kevennettäisiin verotusta merkittävästi, jos lainkaan, Vihriälä sanoo.

–Nyt on se, kun on hyvä aika. Nyt pitäisi kerätä puskureita. Se tarkoittaa myös sitä, että verotus ei ainakaan kevenisi.

Nykyistä taloustilannetta Vihriälä luonnehtii ”poikkeuksellisen hyväksi” ja nyt parin vuotta jatkunutta talouskasvua ”varsin reippaaksi”. Silti hän huomauttaa, että hitaamman kasvun vaihe alkaa jossakin vaiheessa. Vihriälä muistuttaa myös edellisen laman jälkeisestä hyvästä taloudenpidosta.

–Julkinen talous ei ole hirveän vahvalla pohjalla, kun otamme huomioon, minkälaisia paineita tulevaisuudessa on. Täytyy muistaa, että kun 1990-luvun alussa meillä oli iso lama, niin me pystyimme puskuroimaan sitä huomattavalla julkisen velan lisäämisellä yli 60 prosenttiin bkt:sta lähes 70 prosenttiin bkt:sta. Vei yli 15 vuotta saada se noin 30 prosenttiin, Vihriälä sanoo Ylellä.

–Kun meillä tuli uusi taantuma, niin tämä alhainen velkataso salli sen, että julkinen talous saattoi olla monta vuotta alijäämäinen ja tukea talouskasvua. Nyt kun kasvu on hyvää, nyt kun tilanne on parantunut, on tärkeää huolehtia siitä, että me alennamme tätä julkisen velan tasoa niin, että meillä on seuraavaan taantumaan – mikä joskus tulee väistämättä – mennessä luotu puskureita, hän lisää.