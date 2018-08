Verkosto: Kohulennolla palautettu oli irakilainen turvapaikanhakija joka piileskelee nyt järkyttyneenä autiomaassa ja vetoaa Suomeen

Kohutulla Finnairin lennolla oli irakilainen turvapaikanhakija, kertoo Stop Deportations -verkosto tiedotteessaan. Vihreiden lainsäädäntösihteeri poistettiin kyseiseltä lennolta protestin takia viime viikolla.

Aino Pennanen kuvasi tilanteesta videon, joka levisi sosiaalisessa mediassa. Lentokapteeni ei suostunut Pennasen pyyntöön olla nousematta ilmaan pakkopalautettavan kanssa, ja istuutumasta kieltäytynyt Pennanen poistettiin koneesta. Lue lisää: Pakkopalautusta protestoinut vihreiden lainsäädäntösihteeri poistettiin koneesta – Näin Finnair vastaa

Tempaus käynnisti vilkkaan keskustelun kansalaistottelemattomuudesta. Viime viikon mittaan arvuuteltiin myös sitä, oliko Pennasen kohtaama pakkopalautettava turvapaikanhakija vai ei.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu puuttui sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) ja Poliisihallituksen antamiin tietoihin, joissa korostettiin, että suurin osa Suomesta palautettavista on muita kuin turvapaikanhakijoita. Yhdenvertaisuusvaltuutettu huomautti, että tieto pitää paikkansa, jos puhutaan kaikista palautettavista. Sen sijaan poliisin saattamista pakkopalautetuista 85 prosenttia oli turvapaikanhakijoita tammi–huhtikuussa 2018 yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksen mukaan. Poliisi on ilmoittanut, että sillä ei ole asiasta tilastoja.

Kyseisessä pakkopalautuksessa viime tiistaina poliisi oli mukana.

Nyt pakkopalautuksia vastustava Stop Deportations -verkosto kertoo tiedotteessa, että irakilainen turvapaikanhakijamies pakkopalautettiin ”äärimmäisen levottomaan” Basraan, jossa asukkaat ovat protestoineen sähkön ja veden puutteen vuoksi. Verkoston tiedottaja vahvistaa Lännen Medialle olleensa henkilökohtaisesti viestiyhteydessä mieheen, Ahmediin, joka verkoston mukaan tunnisti Pennasen videolta.

Verkoston mukaan Ahmed piileskelee nyt autiomaassa, eikä hänellä ole perhettä, kotia tai sänkyä. Ahmedin kuvaamalla videolla näkyy verkoston mukaan oksista kyhätty rakennelma hiekassa ja taustalla kuuluu koirien haukuntaa. Nettiyhteys on tiedotteen mukaan heikko ja Ahmed järkyttynyt paluustaan Irakiin.

–Täällä on vain villikoiria ja minä. En uskalla nukkua, Ahmed sanoo tiedotteen mukaan.

–Kun tulin Basraan, aseistautuneet militian miehet sanoivat, että jos he näkevät minun osallistuvan mielenosoituksiin, joissa vaaditaan sähköä ja vettä, he tappavat minut saman tien.

– Olen rikki ja itken vain. Irakissa ei ole enää inhimillisyyttä, on vain pelkkää kuolemaa. Ihmiset ovat julmia toisilleen. Moni ihminen on jo sanonut voivansa käyttää minua hyväksi, koska minulla ei ole tukijoita. Minua pelottaa.

Ahmed sanoo verkoston tiedotteessa olleensa Suomessa yli 95 päivää suljettuna säilöön ja että hänet oli yritetty jo kerran aiemmin pakkopalauttaa. Ahmed oli yrittänyt kertoa, ettei voi palata Irakiin, mutta poliisi oli sanonut, että hänet palautetaan joka tapauksessa joko hyvällä tai pahalla.

Verkoston mukaan Ahmed syyttää poliiseja epäinhimillisestä kohtelusta ja rajusta väkivallasta.

–Pelkäsin heitä kovasti. He toimivat kuin rikollisjengi, ei poliisi, Ahmed sanoo tiedotteen mukaan.

– Poliisi sitoi jalkani ja käteni ja vei viimeiselle penkkiriville. Koneessa poliisi painoi pääni polviin niin etten voinut hengittää. Luulin kuolevani.

Otteista kertoi aiemmin myös Pennanen.

Verkoston mukaan on välttämätöntä selvittää, noudattivatko poliisi ja Maahanmuuttovirasto palautuskieltoa tapauksessa.

–En ole turvassa täällä. Olen samanlainen ihminen kuin tekin, auttakaa minua, haluan palata takaisin Suomeen, jota rakastan, Ahmed sanoo tiedotteen mukaan.

Poliisihallitus ei Lännen Median mukaan vahvista eikä kumoa Stop Deportationsin julkistamia tietoja, vaan sanoo, ettei kommentoi yksittäistapauksia.

Suomessa pakkopalautuksia valvoo yhdenvertaisuusvaltuutettu, mutta valtuutetulla ei ole toimivaltaa puuttua maasta poistamisen täytäntöönpanoon, toisin kuin esimerkiksi Belgiassa, jossa toimivalta tietyissä tilanteissa on.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun, Turun yliopiston ja Åbo Akademin maaliskuussa 2018 julkaistussa selvityksestä ilmeni, että turvapaikanhakijoiden oikeusasema Suomessa on heikentynyt. Lainsäädäntöä ja käytänteitä on kiristetty hallituksen turvapaikkapoliittisen ohjelman mukaisesti. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on katsonut kertomuksessaan eduskunnalle, että turvapaikanhakijoiden oikeusasemaan tehdyt lainsäädäntömuutokset ja tiukentunut ulkomaalaislain soveltamiskäytäntö voivat kokonaisuudessaan johtaa suhteettomiin seurauksiin yksilöiden kannalta.

Aiemmin otsikoissa on usein ollut Afganistanin tilanne. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on vaatinut viime kuussa, että palautukset Afganistaniin tulee keskeyttää, koska maan turvallisuustilanne on tällä hetkellä epävakaa ja olosuhteet vaarantavat palautettavien turvallisuuden. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty puolestaan on viime vuoden lopulla todennut, että palautukset EU-maista Afganistaniin ovat kolminkertaistuneet samalla, kun siviiliuhrien määrä on noussut.