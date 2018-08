Työministeri Ylelle: Osa työttömistä pitäisi ”päästää pälkähästä” ja vapauttaa velvoitteesta hakea töitä

Täysin työkyvyttömiä työttömiä ei pitäisi velvoittaa hakemaan töitä, katsoo työministeri Jari Lindström (sin.) Ylen haastattelussa.

Yle kysyi ministeriltä, mitä pitäisi tehdä, kun osatyökykyiset ovat Suomen nykymallissa jääneet pyörimään kortiston ja työllistämistoimien välille vuosikausiksi.

– Tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni. He, jotka eivät kykene tekemään mitään töitä, pitäisi jollain lailla päästää pälkähästä eli he eivät olisi enää velvoitettuja hakemaan töitä, Lindström vastaa kysymykseen.

– Satsaisin siihen vajaakuntoisten joukkoon, joka voidaan ehkä vielä kuntouttaa eli tehdä ihmisistä työmarkkinakelpoisia niillä voimilla ja kyvyillä, mitä heillä on jäljellä.

Ylen mukaan jopa viidennes työttömistä työnhakijoista voi olla pitkäaikaissairaita tai vammaisia, eikä valtaosa vajaakuntoisista pysty löytämään töitä avoimilta työmarkkinoilta, vaikka työhaluja olisikin. Yle kysyi, pitäisikö linjaa reilusti vaihtaa ja tunnustaa, etteivät kaikki voi työllistyä vapaille työmarkkinoille.

– Kyllä se pitää sanoa ääneen, ettei kaikista ole avoimille työmarkkinoille, mutta se ei tarkoita, ettei heistä olisi mihinkään muuhun. Nyt tilanne on se, että olet joko töissä tai et ole, ei ole mitään välimuotoja. Väitän, että nykyään suurin ongelma on se, että ihmiset eivät ole oikeissa työllisyystoimenpiteissä, Lindström vastaa.

Ministeri ei kuitenkaan lupaile uutta eläketukea, joka päästäisi osan vaikeimmin työllistettävistä eläkkeelle. Hän arvelee, että hallituspuolueet tuskin pääsisivät sellaisesta yksimielisyyteen, vaikka se olisikin inhimilliseltä kannalta oikein. Lindström huomauttaa, että päätöksellä on hintalappu ja viime kerrallakin eläketuki meni läpi vain tuskaisen kovalla väännöllä.

Lindström uskoo, että tulevaisuudessa mennään kohti mallia, jossa palkkaa täydennetään tulonsiirroilla.

– Jos palkka ei ole sellainen, että sillä pystyy elämään, pitäisi sitä pystyä täydentämään tulonsiirroilla. Tämä on yksi keino saada vajaakuntoiset mukaan. Heille tulisi palkka ja sosiaalituki tiettyyn rajaan saakka.