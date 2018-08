Tuleeko työttömille lisää keppiä? Petteri Orpo: Valmistelussa ”nopeavaikutteisia lisätoimia” työllisyyden parantamiseksi

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo, että valmistelussa on lisätoimia työllisyystilanteen parantamiseksi. Orpo kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa, joka on yhä käynnissä.

Orpo kertoo, että on pyytänyt kolmea kansliapäällikköä käymään läpi hallituksen jo linjaamat työllisyystoimet ja valmistelemaan nopeavaikutteisia lisätoimia. Työtä johtaa valtiovarainministeriön ylin virkamies valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki ja mukana ovat työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.

– Tässä ei voida luovuttaa. Tämä on aivan kohtalonkysymys, että me saamme nämä 250 000 vielä työttömänä, osa heistä pitkäänkin ollutta, työllistymään, Orpo sanoi tilaisuudessa.

Orpon mielestä nykyään ei tarvitsisi liikkua työn perässä niin paljon kuin laman aikoihin. Lisäksi tarjolla on kaiken tasoisia työpaikkoja.

–Meillä on nyt oikeasti se tilanne, että joka puolella Suomea on avoimia työpaikkoja. Se kohtaanto-ongelma on siinä mielessä nyt helpompi, koska kun tulimme lamasta ulos, työpaikat olivat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla ja suurien kaupunkien läheisyydessä, ei maakunnissa.

Orpo painotti myös tiukkaa budjettilinjaa neuvotteluissa, joita valtiovarainministeriö parhaillaan käy. Hän sanoi pitävänsä huolen siitä, että tulevien sukupolvien piikkiin ei oteta yhtään ylimääräistä euroa velkaa.

Orpo ei osaa vielä tarkkaan arvioida alijäämää, mutta lähtökohtana on 1,6–1,7 miljardia ja sen pohjalta katsotaan, mitä alijäämälle pystytään tekemään. Hän huomautti, että kaikki lisäraha lisää myöskin alijäämää, ellei vastaavasti löydetä säästökohteita. Hän muistuttaa, että hallituskauden aikana on säästetty jo neljä miljardia, jota hän pitää kunnioitettavana lukuna.

Tämän vuoden alijäämä voi laskea noin 1,3 miljardiin, mutta sitä ei voi pitää budjettitalouden kestävänä parantumisena, koska se liittyy Finnveran etuajasassa maksamaan jättivelkaan. Tämän vuoden velkaantumisarvio on Orpon mukaan kolmen miljardin luokkaa ja sen puolittaminen olisi oikea suunta.

Orpon mukaan työttömyyden ulkopuolelta on työllistynyt paljon ihmisiä ja siksi varsinainen työttömien määrä ei ole laskenut niin paljon. Neutraali veropolitiikka on Orpon mielestä nykytilanteessa oikea ratkaisu.

–Tulen esittämään hallituksen ministerityöryhmälle, että kenenkään työn ja asiotulon verotus ei kiristy ensi vuonnakaan. Minusta se on järkevä veropolitiikan linja.

Orpon mukaan veron kiristymisen estämiseen käytettävä raha otetaan välillisistä veroista niin, että kiristetään ympäristöveroja ja haittaveroja. Tarkempaa tietoa kiristyvistä veroista ei vielä ole, vaan niitä katsotaan Orpon mukaan yhdessä.

–Ohjataan käytöstä ja kuluttamista ympäristöystävälliseen ja kestävään suuntaan. Minusta tällainen sinivihreä verouudistus ja sen jatkaminen on fiksua politiikkaa.

Ainakin keskustasta on esitetty toiveita myös pienituloisten aseman parantamisesta. Orpo toivoo, että ”ollaan vastuullisia kaikki” ja huomauttaa, että ylimääräistä jaettavaa ei ole.

Syksyn budjettivääntö on alkanut valtiovarainministeriön neuvotteluilla, joiden tulos ratkeaa ylihuomenna torstaina. Sen jälkeen käydään ministeriöiden välisiä neuvotteluja.

Hallitus käsittelee ensi vuoden talousarvioesitystä budjettiriihessään kuun lopulla.