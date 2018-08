Aamulehden päätoimittajavalinta – HS ja STT: Poliisi epäilee nyt myös toista työsyrjintätapausta

Poliisi epäilee työsyrjintärikosta Aamulehden päätoimittajan valinnassa nyt myös toisen hakijan kohdalla. Asiasta kertovat STT ja Helsingin Sanomat. Heinäkuussa poliisi aloitti tutkinnan valtioneuvoston nykyisen viestintäjohtaja Päivi Anttikosken kohtelusta samassa rekrytointiprosessissa.

Aiemmassa tiedotteessaan Alma Media ilmoitti pitävänsä myönteisenä, että rekrytointiprosessista esiin nostetut epäilyt tutkitaan. Yhtiön mukaan poliisitutkinnalla taataan kaikkien osapuolien oikeusturva.

Tutkinnanjohtaja Jari Kinnunen Sisä-Suomen poliisilaitokselta kertoo HS:lle, että uusi epäily liittyy vuodenvaihteessa oleviin tapahtumiin, jolloin toinen hakija oli mukana Aamulehden päätoimittajan rekrytointiprosessissa. STT:lle Kinnunen tähdentää, että toisen hakijan kohdalla työsyrjintärikoksesta epäillään Alma Median toimitusjohtajaa Kai Telannetta, mutta tämä ei ole ainoa epäilty.

Alma Media on korostanut, että se noudattaa rekrytoinneissa yhdenvertaisuuden, tasa-arvoisuuden ja monimuotoisuuden periaatteita. Anttikoski syytti heinäkuussa julkaistussa Suomen Kuvalehden haastattelussa, että hänen etenemisensä rekrytointiprosessissa tyrehtyi sen jälkeen, kun hän kertoi tapaamisessa, ettei hänen perheensä olisi muuttamassa Aamulehden ilmestymisalueelle. Anttikosken mukaan Telanne oli sanonut hänelle, ettei kymmenvuotias lapsi pärjää ilman äitiä.

Telanne on kiistänyt Lännen Median haastattelussa, että perhesyyt olisivat vaikuttaneet valintaan. Hänen mukaansa Anttikoski ei yltänyt rekrytointiprosessissa kolmen parhaan joukkoon. Sen sijaan Telanne on myöntänyt avoimesti, että ehdokkailta kysyttiin, ovatko he henkilökohtaisesti valmiita muuttamaan Aamulehden ilmestymisalueelle.

Helsingin Sanomien politiikan ja talouden uutistuottaja Tuomas Niskakangas kertoi aiemmin Twitterissä, että myös hän ymmärsi headhunterin yhteydenotosta Aamulehden päätoimittajapaikan edellyttävän koko perheen muuttoa Tampereelle.

Lännen Median haastattelussa Telanne sanoo, että yksityiselämän asioita käsiteltiin vain haastateltavien omasta aloitteesta.

–Päätoimittajaehdokkailta kysyttiin vain sitä, ovatko he valmiita muuttamaan lehden levikkialueelle. Siinä yhteydessä ehdokas on voinut itse kertoa, miten muu perhe aikoo toimia, Telanne kertoo.

Uusi Suomi on osa Alma Media -konsernia.