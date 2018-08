Tampereen pormestari Lylyltä tiukka vaatimus hallitukselle: ”Nämä on saatava jatkumaan – yhä useampi saanut töitä”

Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.) vaatii hallitusta jatkamaan Tampereen seutukuntien työllisyyskokeilua. Nykyinen kokeilu jatkuu tämän vuoden loppuun.

– Pirkanmaan työllisyyskokeilussa kehitetyt hyvät mallit on saatava jatkumaan. Tämän mahdollistava lainsäädäntö olisi saatava pikavauhtia eteenpäin. Työllisyyskokeilu ja talouden kohentuminen vauhdittavat alueemme työllisyyttä ja yhä useampi on saanut töitä. Tätä kehitystä ei saisi nyt hidastaa, painottaa Lyly.

Lyly ei ole ainut kokeilun jatkoa vaatinut. Myös Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina vaati työllisyyskokeilujen jatkamista. Blogissaan hän vaati myönteisiä päätöksiä kunnille. Lyly kertoo, että Tampereella kokeiluun tutustunut eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto yhtyy myös huoliin työllisyyskokeilun jatkosta.

Julkisuudessa ylistettiin pitkin viime talvea Tampereen kokeilun hyviä tuloksia. Uusi Suomi kertoi helmikuussa, että pitkäaikaistyöttömiä on työllistetty Tampereella keskimäärin sata viikossa ja lisäksi kokeilun kunnissa on saatettu henkilökohtaisten kohtaamisten kautta aiempaa enemmän työllisiä erilaisten työllistämistoimien piiriin.

Tampereen pormestarin tiedotteessa nostetaan esiin, että Tampereen aktivointiaste oli kokeilun alkaessa elokuussa 2017 noin 17 prosenttia, ja se on noussut viime toukokuun loppuun mennessä noin 37 prosenttiin. Mittarilla seurataan, miten työttömät osallistuvat työllistymistä edistäviin palveluihin.

Lyly katsoo, että Pirkanmaan yrityksien rekrytointitarpeisiin täytyisi vastata nykyistä nopeammin esimerkiksi muunto-, täsmä- ja täydennyskoulutuksella, kannusterahakokeiluilla valikoiduille toimialoille sekä ammatillisen koulutuksen strategisilla kehittämishankkeilla.

Vetoomuksista huolimatta Tampereen seutukuntien kokeilulle tuskin on jatkoa herumassa. Työministeri Jari Lindström (sin.) ilmoitti helmikuussa Uuden Suomen haastattelussa, että jatkoaikaa ei tule. Lindström perustelee kantaansa sillä, että kokeilun malli, jossa vetovastuu on siirretty kunnalle, ”ei ole sitä, mihin me olemme menossa” viitaten hallituksen ajamaan maakuntamalliin.

Niin kutsutun kasvupalvelu-uudistuksen myötä myös työllisyyspalvelut siirtyvät kunnilta maakunnille kaikkialla muualla paitsi Uudellamaalla, jonne hallitus laati oman erityisratkaisun.