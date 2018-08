Miten käy synnytysten Mehiläisen pyörittämässä sairaalassa? Ministeri lehdelle: ”Suomen pienin ja määrä vähenee”

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo Lapin Kansalle, ettei hänellä ”ole valmista vastausta”, miten synnytysten käy Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja Mehiläisen yhteisomisteisessa Kemin keskussairaalassa.

Synnytyksiä varten Kemin keskussairaalalle on myönnetty poikkeuslupa, joka päättyy tämän vuoden lopussa. Erityistä poikkeuslupaa synnytysten järjestämiseen tarvitaan, koska synnytykset on pääsääntöisesti keskitetty sairaaloihin, joissa hoidetaan vähintään tuhat synnytystä vuosittain. Länsi-Pohjassa synnytyksiä oli viime vuonna THL:n ennakkotiedon mukaan 518.

–Lähtökohta on, että Länsi-Pohjan sairaala on Suomen pienin synnytyssairaala ja synnytysten määrät ovat olleet alenevia. Meidän vinkkelistä on katsottava koko Lapin maakuntaa, Saarikko toteaa Lapin Kansalle.

–Ehkä ensi vuonna ollaan Lapissa siinä tilanteessa, että koko maakunnassa syntyy noin 1 500 lasta ja se on kaikkiaan harmillisen pieni määrä, hän jatkaa.

Saarikko korostaa, ettei uuden poikkeusluvan käsittelyyn vaikuta se, että Kemin keskussairaalaa pyöritetään nykyisin Mehiläis-vetoisesti.

Mehiläisen kuntien kokonaisulkoistuksista vastaava liiketoimintajohtaja, Mehiläinen Länsi-Pohja -yhteisyrityksen toimitusjohtaja Lasse Männistö kertoi kesäkuussa Helsingin Sanomille, että ulkoistussopimus velvoittaa Mehiläistä hoitamaan sopimuksessa laaditut toimenpiteet.

