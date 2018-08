Poliisihallitus käynnistänyt oma-aloitteisen selvityksen Trumputin-välikohtauksesta

Poliisihallitus on käynnistänyt oma-aloitteisen selvityksen Trumputin-huippukokouksen tiedotustilaisuuden välikohtauksesta, jossa paikalta poistettiin amerikkalaistoimittaja.

Poliisiylitarkastaja Janne Paavola kertoo Uudelle Suomelle, että lisäksi selvityksessä on pari Trumputinin aikaisiin mielenosoituksiin liittyvää kantelua tai kysymystä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat Helsingissä 16. heinäkuuta ensimmäistä kertaa virallisessa kahdenvälisessä tapaamisessa. Huippukokouksen yhteydessä järjestetystä tiedotustilaisuudesta poistettiin freelance-toimittaja Osama ”Sam” Husseini, joka kirjoittaa muun muassa Nation-julkaisuun.

Tapauksesta levisi maailmalle videokuvaa, jossa turvamies ja toimittaja näyttävät joutuvan käsirysyä muistuttavaan tilanteeseen. Husseini piteli lappua, jota hän ei näytä suostuvan antamaan turvamiehelle. Lapussa luki ”nuclear wapon ban treaty” eli ydinaseiden kieltosopimus.

Husseini otettiin kiinni juuri ennen tiedotustilaisuuden alkua illalla. Hän twiittasi hieman ennen puolta yötä päässeensä vapaaksi. Husseini on kritisoinut julkisuudessa kovin sanoin Suomen poliisin toimintaa asiassa ja syyttänyt tilanteen loukanneen sananvapautta. Hänen mukaansa poliisi käytti kovia otteita.

Husseini teki poliisin toiminnasta kantelun.

Poliisi puolestaan on kertonut julkisuudessa, että Husseini oli häiriöksi tiedotustilaisuudessa, minkä vuoksi hänet poistettiin. Poliisin mukaan tilaisuuden turvallisuus ja sujuvuus haluttiin turvata. Kaikkiaan Helsingin poliisi otti huippukokouspäivänä kiinni parikymmentä ihmistä.

Nyt poliisiylitarkastaja Paavola kertoo, että Poliisihallitus on pyytänyt tapauksesta selvitystä Helsingin poliisilaitokselta. Hänen mukaansa kyseessä on oma-aloitteinen selvitys, joka käynnistettiin uutisoinnin perusteella.

Lisäksi tapauksesta on kanneltu eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka on siirtänyt asian Poliisihallitukselle. Paavolan mukaan kyseessä on juuri amerikkalaistoimittajan itsensä tekemä kantelu. Hänen mukaansa oikeusasiamiehellä oli tiedossaan, että sama asia on jo vireillä Poliisihallituksessa, joten kantelu siirrettiin Poliisihallitukselle.

Oikeusasiamies odottaa Poliisihallitukselta selvitystä ratkaisusta ensi tammikuun loppuun mennessä.

Lue myös: Näin UM selittää outoa välikohtausta Presidentinlinnassa: ”Jos jollain on joku paperi laukussa, niin yleensä se ei laukaise mitään hälyttimiä”

Paavolan mukaan asiasta ei ole vielä lisätietoja olemassa, sillä tässä vaiheessa on vasta esitetty selvityspyyntö Helsingin poliisilaitokselle. Tämä selvitys on määrä toimittaa Poliisihallitukselle elokuun loppuun mennessä. Paavolan mukaan yleensä tällaiset tapaukset pyritään ratkaisemaan kuudessa kuukaudessa.

Paavola kertoo, että Poliisihallitus käynnistää vastaavia oma-aloitteisia selvityksiä jonkin verran joka vuosi, joskus enemmän ja joskus vähemmän. Määrät ovat pikemminkin yksittäisiä kuin kymmeniä vuodessa.

–Jos esitetään julkisuudessa jotakin väitteitä mahdollisesti poliisin epäasiallisesta toiminnasta, voimme virkatietä sitä selvittää ihan. Saadaan sitten selvyys, mitkä ne toimenpiteiden perusteet ovat olleet, Paavola sanoo Uudelle Suomelle.

Paavolan mukaan selvityksiä käynnistetään, kun aihetta on esimerkiksi uutisoinnin perusteella tai silloin, kun joku asia tuntuu hämmentävän kansalaisia.

–Kun halutaan selvittää ikään kuin esimiesviraston roolissa, mistä on kysymys, voidaan tällainen selvitys tehdä, hän kuvailee.

–Usein näissä käy niin, että kun uutisoidaan tällaisista, niin sitten ihmiset, joko ulkopuoliset tai asianosaiset, kirjoittavat meille niistä tai kyselevät tai muuta. Sillä perusteella voidaan oma-aloitteisestikin niitä selvittää.

Mitä selvityksestä voi seurata?

Jos tällaisessa selvityksessä todetaan virhe, seuraamuksena annetaan Paavolan mukaan yleensä huomautus tai kehotetaan kiinnittämään huomiota parempaan menettelyyn. Poliisihallituksen selvitykset perustuvat hallintolakiin, jonka perusteella ei voi määrätä vastaavia rangaistuksia kuin rikostutkinnan jälkeen.

–Tämä ei ole rikosprosessi. Mitään sen tyyppisiä rangaistuksia emme voi virkamiehille antaa.

–Jos kanteluprosessissa havaitaan rikoksen mahdollisuus jossain tapauksessa, se täytyy siirtää syyttäjän harkittavaksi. Silloin kantelukäsittely loppuu.

Paavolan mukaan Poliisihallitus on saanut ainakin pari muutakin kyselyä tai kantelua liittyen lähinnä Trumputinin aikaisiin mielenosoituksiin.

–Aika monta kertaa tällaisissa mielenosoituksiin liittyvissä asioissa jotakin kautta meille tulee joko kantelu tai kysely tai vastaava yhteydenottopyyntö.

Paavolan mukaan kantelut eivät lähtökohtaisesti ole julkisia, kun prosessi on vireillä, vaan ne tulevat yleensä julkisiksi ratkaisuvaiheessa. Hänen mukaansa Poliisihallitus selvittää kaikki yhteydenotot jollakin tavalla laillisuusvalvontaohjeen mukaisesti. Osa asioista siirretään poliisiyksikköihin selvitettäväksi.

Poliisihallitus saa Paavolan arvion mukaan vuositasolla yhteensä noin 400–500 kantelua vuodessa. Koko poliisihallintoon niitä tulee suunnilleen 600–700. Hän huomauttaa, että Poliisihallituksen tietoon ei yleensä tule suoraan poliisiyksiköihin tulevia kanteluita.