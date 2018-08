Apteekkikapinaa 3 vuotta lietsonut Mikko Kiesiläinen pettyi karvaasti: Hallitus nosti nyt kädet pystyyn

”Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallitus on nyt nostanut kädet pystyyn ja todennut, että he eivät tee mitään.”

Näin Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen (vihr.) lyttää hallituksen esityksen apteekkilakien uudistamiseksi. Sen tarkoituksena on lisätä apteekkien määrää antamalla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle nykyistä laajemmat mahdollisuudet perustaa uusia apteekkeja.

–Lakiesityksestä puuttuvat kokonaan ne sellaiset muutokset, jotka uudistaisivat toimialaa millään merkittävällä tavalla, Kiesiläinen sanoo.

Erityisen raskauttavana Kiesiläinen pitää sitä, että vuosi sitten hallituksen puoliväliriihessä esitellyt, niin sanotun apteekkityöryhmän esitykset jäävät toteutumatta.

Hallituspuolueiden kansanedustajista koostunut ryhmä ehdotti muun muassa erilaisten mobilatin kaltaisten lääkerasvojen ja -voiteiden tuomista ruokakauppoihin. Buranat ja muut särkylääkkeet työryhmä kuitenkin halusi pitää yhä apteekeissa.

Merkittävin apteekkityöryhmän ehdotus oli Kiesiläisen mielestä kuitenkin hintakilpailun salliminen reseptivapaiden lääkkeiden kohdalla.

–Tämä tarkoittaa sitä, että apteekeille olisi sallittu itsehoitolääkkeiden myyminen halvemmalla omasta katteestaan tinkimällä. Myöskään tätä ei ole hallituksen esityksessä, eli sekin on pudonnut tässä matkan varrella pois jonnekin. Ilmeisesti siellä on jouduttu niin kovan lobbauksen kohteeksi, että tästä on luovuttu, Kiesiläinen aprikoi.

–En usko, että budjettiriihessä tulee mitään uutta. Jos nyt juuri heinäkuussa on ilmoitettu uudesta lakipaketista, jonka on tarkoitus astua voimaan lokakuussa, niin kun tämä on niin lähellä hallituskauden loppua annettu lakipaketti, se tarkoittaa, että tämä tulee jäämään tämän hallituksen viimeiseksi apteekkeja koskevaksi uudistukseksi, hän jatkaa.

Kiesiläistä voi hyvällä syyllä kutsua apteekkikapinalliseksi. Lähes päivälleen kolme vuotta ennen lakiesityksen julkistamista Kiesiläinen ja kansanedustaja Antero Vartia (vihr.) kirjoittivat Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa apteekkien lupa- ja hintajärjestelmän olevan kallis ja tuottavan ”kohtuutonta etua muutamille apteekkiluvan haltijoille”. Vartia kutsui blogissaan apteekkijärjestelmää ”lailliseksi kartelliksi”.

Poleeminen tyyli ei jäänyt apteekkareilta huomaamatta ja väittely kuumeni suorastaan kiehuvaksi SuomiAreenassa kesällä 2016.

Pelkkää apteekkarien härnäämistä Kiesiläisen ja Vartian kritiikki ei kuitenkaan ole ollut, vaan omat teesinsä kaksikko naulasi jo joulukuussa 2015. Tuolloin he esittivät, että apteekkien nykyisestä määräsääntelystä luovuttaisiin, sallittaisiin muidenkin kuin proviisorien omistaa apteekkeja ja lääkkeiden kiinteistä vähittäismyyntihinnoista siirryttäisiin enimmäishintasääntelyyn. Uudistusten he laskevat tuottavan 87 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

–Suomessa on neljänneksi vähiten apteekkeja asukaslukuun nähden koko EU:ssa, Kiesiläinen siteeraa apteekkialan eurooppalaisen etujärjestön tilastoa.

Luku ei ihan koko totuutta kerro. Vartian ja Kiesiläisen apteekkialan liberalisoinnissa viitepisteenä käyttämät Ruotsi ja Norja löytyvät tilastosta Suomen kummaltakin puolelta: Ruotsissa apteekkeja on kolmanneksi vähiten ja Norjassa kuudenneksi vähiten. Pohjoismaissa apteekeista selvästi haetaan lääkkeitä, eikä asiakkaille tuputeta ravistettua vettä tai muuta humpuukia, kuten apteekkarit mielellään muistuttavat, ja se rajaa heti markkinaa.

Silti Kiesiläinen korostaa, että apteekkialan vapautukset Norjassa ja Ruotsissa ovat selvästi lisänneet apteekkien lukumäärää mutta ennen kaikkea laskeneet lääkkeiden hintoja. Kysymys ei ole pelkästään kuluttajien ja potilaiden kukkarosta. Kela korvaa suomalaisten lääkkeitä vuosittain noin 1,4 miljardilla eurolla. Summa on suurempi kuin valtion pussista maksetut poliisin ja rajavartiolaitoksen määrärahat yhteensä.

Juha Sipilän (kesk.) hallitus asetti tavoitteekseen säästää 150 miljoonaa euroa lääkekorvauksista. Toistaiseksi säästöjä on haettu esimerkiksi 50 euron alkuomavastuulla ja esimerkiksi diabeteslääkkeiden korvausastetta heikentämällä.

Suorien leikkausten jälkeen apteekkialaa on lähdetty uudistamaan patistamalla viranomaiset perustamaan uusia apteekkeja.

Apteekilla ei tässä yhteydessä viitata apteekkiliikkeeseen, vaan erityiseen apteekkialueeseen. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea jakaa Suomen apteekkialueisiin ja jokaiselle alueelle myönnetään apteekkilupia. Apteekkilupaa voi hakea proviisoriksi kouluttautunut Suomen tai muun Euroopan talousalueen jäsenmaan kansalainen. Luvan saanut proviisori eli apteekkari saa pääsääntöisesti perustaa yhden apteekkiliikkeen luvan osoittamalle apteekkialueelle.

Kun hallitus patisti Fimeaa perustamaan uusia apteekkeja, tarkoittaa se käytännössä uusien palojen leikkaamista vanhoilta alueilta hallinnollisin päätöksiin.

–Se on tyssännyt siihen, että aina kun Fimea haluaa lisätä apteekkien lukumäärää, niin sen alueen apteekkarilla, jonka alueelle uusi lupa tulisi, on valitusoikeus ja hän pystyy viemään sen oikeuteen. Siitäkin voi valittaa vielä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jolloin tämän saa jumitettua moneksi vuodeksi, Kiesiläinen toteaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen kertoi heinäkuussa blogissaan, kuinka Espooseen oli perustettu kuusi uutta apteekkia mutta kahden apteekkarin hallinto-oikeuteen tekemät valitukset pysäyttivät apteekkien perustamisen.

Hallituksen uusi esitys antaisikin Fimealle laajemmat oikeudet runtata uusia apteekkeja Suomeen. Esitystä Kiesiläinen pitää ”triviaalina”.

–Se antaa liian positiivisen kuvan uudistuksesta, jos sanoo, että tällä olisi merkittävä vaikutus apteekkien lukumäärään, hän tuhahtaa.

–Kun hintataso on täysin säännelty, niin lääkkeitä ei edes saa myydä halvemmalla, vaikka haluaisi. Tämä ei todellakaan tule laskemaan hintatasoa. Niillä paikkakunnilla, jonne tulee uusia apteekkeja, asiointimatka lyhenee joillakin asiakkailla. On sillä pieni positiivinen vaikutus. Mutta kun meillä Suomessa noin 800 apteekkia ja tulee neljä lisää, niin tosiasiallinen merkitys on täysi nolla.

–Sieltä puuttuvat kokonaan ne sellaiset muutokset, jotka uudistaisivat toimialaa millään merkittävällä tavalla. Eli käytännössä tarveharkinnasta luopuminen, proviisoriomisteisesta järjestelmästä luopuminen ja hintakilpailu ovat kaikki kolme sellaisia asioita, jotka oikeasti muuttaisivat toimialaa. Nyt ne puuttuvat sieltä kokonaan.

Näistä kolmesta kaksi löytyi myös hallituksen apteekkiryhmän esityksistä. Pois jäi proviisoriomistajuudesta luopuminen. Käytännössä se sallisi, että apteekin saisi perustaa esimerkiksi ketju eikä vain lääkealan korkeakoulutettu proviisori. Ja sellaisia Kiesiläinen haluaisi Suomeen.

–Ketjut pystyvät toimimaan todella paljon tehokkaammin ja sitä kautta tuomaan säästöjä sekä veronmaksajille että kuluttajille.

–Pelkkä hintakilpailun salliminen ei tuo skaalaetua, vaan jokainen apteekki pyörittää oman talous- ja henkilöstöhallintonsa, oman markkinointinsa, eikä niillä ole mitään keskitettyjä toimintoja. Apteekkiketjut pystyisivät keskittämään nämä toiminnot ja hakemaan niitä säästöjä, joita normaalissakin vähittäiskaupassa syntyy.