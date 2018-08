Timo Soini: ”Tarpeen tullen on uskallettava olla yhden miehen enemmistö”

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) korostaa, että Suomi on länsimainen demokratia, jossa sanan-, mielipiteen-, ja uskonnonvapaus koskee kaikkia.

–Poikkeuksetta, hän kirjoittaa perjantai-iltana julkaisemassaan blogissa.

–Suomi on hieno maa. Täällä saa sanoa mielipiteensä. Uskoa ja olla uskomatta. Kannattaa ja vastustaa eri asioita. Sellainen Suomen on oltava myös jatkossa. Kaikille. Joskus kuljen laumassa, joskus yksin. Tarpeen tullen on uskallettava olla yhden miehen enemmistö, Soini jatkaa.

Hän aiheutti perjantaina kohun kehumalla Argentiinan senaatin päätöstä torpata oikeus aborttiin pusuemojilla.

Muut ministerit kiirehtivät perjantaina sanoutumaan irti Soinin kannanotosta. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kommentoi asiaa perjantaina sähköpostitse STT:lle sanomalla, että naisten ja tyttöjen asema sekä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet ovat ihmisoikeuskysymyksiä ja olennainen osa Suomen ulkopolitiikkaa. Sipilän mukaan tämä on ollut Suomen hallitusten pitkäaikainen ja yksiselitteinen linja, eikä se ole muuttunut.

Toukokuussa Soini joutui vastaavanlaisen kohun keskelle, kun hän virkamatkallaan Kanadassa osallistui virallisen ohjelman ulkopuolellaabortinvastustajien kynttilämarssiin.

