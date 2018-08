Näin Osmo Soininvaara korjaisi Suomen terveydenhuollon: ”Maksaisi sata miljoonaa euroa - Siinä se olisi!”

Konkaripoliitikko Osmo Soininvaara (vihr.) linjaa, että sata miljoonaa euroa riittäisi terveydenhuollon ongelmien korjaamiseen Suomessa.

Hän kehuu Suomen nykyistä järjestelmää yhdeksi maailman kustannustehokkaimmaksi, mutta löytää yhden vakavan ongelman. Suomen terveyskeskuksista puuttuu Soininvaaran mukaan noin tuhat lääkäriä.

–Siksi jonot ovat pitkiä, hoidon taso on inhimillisistä syistä joskus puutteellinen ja terveydenhoito on yksi OECD-maiden eriarvoisimpia, hän kirjoittaa blogissaan.

–Tuhat lääkäriä lisää perusterveydenhuoltoon maksaisi sata miljoonaa euroa. Siinä se olisi! Ei kannattaisi myllätä koko järjestelmää, kun sen pahin vika on korjattavissa noin yksinkertaisesti, Soininvaara jatkaa.

Hän huomauttaa, että sote-uudistusta on suunniteltu tähän nähden moninkertaisilla rahoilla.

–Pelkästään järjestelmään tulossa oleva tehottomuus transaktiokustannuksineen, väärin kannustavine hinnoitteluineen ja jatkuvina oikeudenkäynteineen markkinatuomioistuimessa maksaa enemmän, Soininvaara kuittaa.

Hänen mielestään on sinisilmäistä kuvitella, että yksityiset lääkäriasemat pystyisivät sekä poistamaan jonot perusterveydenhuollosta että tekemään sen halvemmalla. Soininvaara mainitsee esimerkkinä Pihlajalinnan päätöksen vetäytyä valinnanvapauskokeilusta Jyväskylässä noin kaksi kuukautta etuajassa lokakuun lopulla.

–Kun Jyväskylässä kokeiltiin ja annettiin rahaa yhtä vähän kuin terveyskeskukset sitä käyttävät, kävi ilmi, ettei se raha riitä mitenkään. Pihlajalinna lopetti kokeilun kesken, Mehiläinen ja Terveystalo katsoivat viisaammaksi hyväksyä tappiot imagosyistä, Soininvaara toteaa.

Hän arvioi, että terveyskeskusten aliresursoiminen johtuu virheellisistä taloudellisista pelisäännöistä.

–Kunnalla on yleensä terveydenhuoltoon kokonaisbudjetti, jolla on tultava toimeen. Erikoissairaanhoito saa lähettää kuntaan niin paljon laskuja kuin hyväksi näkee. Kun kunnan rahat loppuvat, eikä se voi säästää erikoissairaanhoidosta, sen on säästettävä terveyskeskuksista. Tyhmää, sillä se vain lisää erikoissairaanhoidon menoja, mutta niin ne tekevät.

Sama ”valuvika” sisältyy Soininvaaran mukaan myös nykyiseen sote-malliin.

–Mitään hoitoa tai tutkimusta ei maakunta voi evätä, joten erikoissairaanhoito lähettää sille yhä laskuja mielin määrin. Kun VM ei anna enempää rahaa, maakunta joutuu vähentämään perusterveydenhuollon budjetteja – kun se sitä ennen on ensin lopettanut työvoimapalvelut ja muut sellaiset toiminnat.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta saa hallituksen lopullisen vastineen sote-esityksestä käsittelyyn 20.elokuuta.

