Suomen helle-ennätyksestä puuttuu 6 päivää: ”Kesää on vielä jäljellä, saa nähdä, miten käy”

Suomessa on Forecan mukaan ollut tänä vuonna tähän mennessä 59 hellepäivää. Eniten hellepäiviä on vuonna 1961 alkaneen Ilmatieteen laitoksen tilastoinnin mukaan ollut vuonna 2002, jolloin niitä oli 65. Vuonna 2006 hellepäiviä oli 61 ja kuluva vuosi sijoittuu listalla tällä hetkellä kolmanneksi.

–Kesää on vielä jäljellä, joten saa nähdä, miten käy, Forecan meteorologit tviittaavat.

Hellepäivänä lämpötila nousee jossain päin Suomea yli 25 asteeseen.

Heinäkuu oli Ilmatieteen laitoksen mittaushistorian lämpimin. Kuukauden keskilämpötila oli 19,6 astetta, mikä on 0,4 astetta lämpimämpi kuin edellinen vuoden 1941 keskilämpötilaennätys.

