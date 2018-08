Näkökulma: Timo Soinista tuli rasite Suomelle

Suomen ulkoministeri Timo Soini (sin.) on aktiivinen abortin vastustaja. Soini on ottanut aborttia vastaan näkyvästi kantaa kolme kertaa lyhyen ajan sisään.

Ensin maamme ulkoministeri osallistui abortinvastustajien tilaisuuteen Kanadassa, sitten tuskaili Irlannin aborttimyönteistä kansanäänestystulosta ja tuoreimmassa tapauksessa iloitsi Argentiinan senaatin abortin vastaisesta päätöksestä.

Soinin tuoreimpia näkemyksiä ovat hallituksen sisältä paheksuneet vahvimmin ministerit Anne-Mari Virolainen (kok.) ja Annika Saarikko (kesk.).

”Kokoomus ei iloitse takaiskusta naisten aseman parantamisessa. Soinin aborttivastainen kanta ei ole myöskään hallituksen kanta”, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Virolainen twiittasi perjantaina.

”Mi­nun asi­a­ni ei ole ar­vi­oi­da sitä, käy­kö hal­li­tuk­sen joh­to täs­tä kes­kus­te­lua tai ar­vi­oi­da mi­nis­te­ri Soi­nin ase­maa. To­te­an tasa-ar­vo­mi­nis­te­ri­nä, et­tä tä­män­kal­tai­sia vih­jai­lu­ja­kaan sii­tä, et­tä voi­sim­me ol­la tyy­ty­väi­siä Ar­gen­tii­nas­sa ta­pah­tu­nee­seen ke­hi­tyk­seen, en voi hy­väk­syä”, perhe- ja peruspalveluministeri Saarikko totesi. (Lue aihetta käsittelevä STT:n juttu Suomenmaasta)

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo on kompannut Soini-kriittistä ministeri Virolaista. Myös pääministeri Juha Sipilän (kesk.) asiasta esittämä näkemys on tulkittavissa Soinin arvosteluksi, jossa hänen katsotaan toimineen Suomen ulkopoliittisen linjan vastaisesti.

Vasemmisto-oppositiosta Soinia on arvosteltu jyrkästi ja erovaatimuksiakin on kuultu.

”Saako ulkoministeri Soini kulkea puoli vuotta vaaleihin saakka puhumassa maailmalla mitä huvittaa?”, eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen (sd.) esimerkiksi kysyi lauantaina.

Katolilaisen Soinin abortin vastainen näkemys on toistunut johdonmukaisesti. Hänellä on mielipiteeseensä oikeus, kuten hänellä on myös poliitikkona oikeus tärkeäksi katsomiensa asioiden ajamiseen.

Kukaan ei voi vaatia ulkoministeriä lukemaan esimerkiksi Väestöliiton jakamaa tutkittua tietoa aborteista, saatikka uskomaan sitä.

Väestöliiton vaikuttamistoiminnan asiantuntija Riikka Kaukoranta kirjoitti liiton blogissa kesän alussa muun muassa siitä, kuinka ”tutkimukset eivät tue väitettä, että aborttien kieltäminen vähentäisi tehtyjen aborttien määrä. Mutta kuoleman määrää se kyllä lisää”.

”Joka vuosi 25 miljoonaa kertaa abortti tehdään vaarallisissa olosuhteissa. Kymmeniä tuhansia yrittäneistä kuolee. Nämä kuolemat ovat täydellisen turhia ja järkyttäviä. Ja ne olisivat täydellisen estettävissä”, Kaukoranta muistutti kirjoituksessaan.

Mitähän Soinin tapauksesta miettii tällä kerralla Suomen ulkopolitiikan johtaja, tasavallan presidentti Sauli Niinistö? Hän oli selvästikin pannut Soinin tekemiset Kanadassa merkille ja kommentoi niitä Talouselämä-lehdessä kesäkuun alussa:

”Ministeri ei voi yksityishenkilönä ilmaista poliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun liittyviä kantojaan ulkomaanvierailulla, varsinkin jos ne liittyvät siinä maassa polttavaan keskusteluun”, presidentti muotoili Talouselämässä.

Tuekseen Soini on saanut kristillisdemokraatit. Pienen oppositiopuolueen puheenjohtaja Sari Essayah on puolustanut ulkoministerin oikeutta ilmaista aborttia vastustava mielipiteensä.

”Ministerillä on oikeus ilmaista vakaumuksensa, minkä linjasi oikeusasiamies jo 2013 silloisen sisäministeri Päivi Räsäsen vapaa-aikanaan Kansanlähetyspäivillä pitämän puheen johdosta. Silloinkin oli kyse abortista, ja ministerin vakaumuksesta”, Essayah kirjoitti Puheenvuoron blogissaan kesäkuussa.

Seuraako tuoreimmasta kohusta mitään? Hiljaista on ollut, joskin tasa-arvoasioista hallituksessa vastaava ministeri Saarikko on sanonut, ”ettei keskustelu asiasta olisi pahitteeksi”.

Vaikka hallituksessa asiasta jutellaan, se tuskin estää Soinia laukomasta jatkossakaan Suomen kannalta kiusallisia mielipiteitään.

Timo Soinista on tullut rasite hallitukselle ja siinä samalla myös Suomelle.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.