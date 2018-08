Hjallis Harkimo Soini-kohusta SS-blogissa: ”Väitän, että tyrmistyksessä on taustalla muutakin”

Kansanedustaja, liikemies Harry ”Hjallis” Harkimo ihmettelee, miksi ulkoministeri Timo Soinin (sin.) ulostulo Argentiinan senaatin aborttipäätöksestä on aiheuttanut kohun.

Soini kehui perjantaina Argentiinan senaatin päätöstä torpata oikeus aborttiin pusuemojilla.

–Oliko se oikeasti niin iso uutinen, että ulkoministeri Timo Soini vastustaa aborttia? Eihän siitä ole kauan, kun hän kävi marssimassa sitä vastaan ulkomailla. Kun hän nyt sen sanoi – en tiedä kuinka monennen kerran – siitä nousi uskomaton häly. Pääministeri ilmoitti, että kyseessä ei ole Suomen ulkopoliittinen linja, vaikka kukaan ei ollut edes ehtinyt ajatella, että se olisi. Samoin kokoomusministerit vakuuttivat yhteen ääneen, että ei olla sillä linjalla. Miksi kukaan edes ajattelisi, että kokoomus vastustaa aborttia, Harkimo kysyy blogissaan Savon Sanomissa.

Harkimon mukaan tyrmistys on sikäli ymmärrettävää, että Soinin kannan jakavat monien maiden miespäättäjät, ja tämä ihmisarvon vastainen ajatus tuottaa julmia ihmiskohtaloita maissa ja alueilla, jossa abortti on laiton.

–Silti väitän, että tyrmistyksessä on taustalla muutakin. Kyse on myös siitä, että emme ole todellakaan Suomessa tottuneet siihen, että keskustelussa on useampia mielipiteitä tai että poliitikko voisi olla eri mieltä julkisesti kuin edustamansa porukka – oli se sitten hallitus tai puolue. Osa meistä pillastuu, koska Soini ei noudattanut hallituksen ryhmäkuria, hän kommentoi.

Eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen sanoi lauantaina, että ristiriita ulkoministerin puheiden ja Suomen ulkopoliittisen linjan välillä murentaa Suomen mainetta naisten ja tyttöjen oikeuksia puolustavana maana.

Soini itse vastasi kohuun korostamalla, että Suomi on länsimainen demokratia, jossa sanan-, mielipiteen-, ja uskonnonvapaus koskee kaikkia.

Harkimo nostaa blogissaan esiin myös sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) saaman arvostelun siitä, miten hän kommentoi vihreiden lainsäädäntösihteerin Aino Pennasen pakkopalautusprotestia. Mykkänen joutui rajun palautusryöpyn kohteeksi sanottuaan, että pitää mielenilmausmahdollisuutta tärkeänä suomalaisena perusarvona.

–Antaa ihmisten puhua. Yksi Soini ei kaada vuosikymmenien tasa-arvotyötä. Yksi humaani kokoomuslainen ei tee puo­lueesta vielä kommunistista. Ja kukaties joskus harvoin on sellainenkin tilanne, että yksi eri mieltä oleva voikin olla oikeassa ja suuri osa muista väärässä, Harkimo toteaa.

