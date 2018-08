Uutuuskirja: Näin Sauli Niinistö todella ajattelee Vladimir Putinista – ”Uusi Hannibal”

Presidentti Sauli Niinistö pitää Venäjän presidentti Vladimir Putinia modernin ajan Hannibalina, joka uhkaa sivistystä eli Euroopan unionia, kerrotaan presidentin elämää käsittelevässä uutuuskirjassa Mäntyniemen herra (Into Kustannus). Kirjan mukaan Niinistö on verrannut Putinin Venäjää antiikin sotapäällikköön useasti niin kulissien takana kuin julkisestikin.

Toimittajien Lauri Nurmen ja Matti Mörttisen kirjan mukaan presidentti Niinistöä askarrutti jo koulupoikana antiikin historia: miksi ja miten karthagolaisten julmana pidetty sotapäällikkö Hannibal onnistui lyömään sivistyneinä pidettyjen roomalaisten armeijat näiden omalla maaperällä? Myöhemmin, etenkin Krimin miehityksen jälkeen, Niinistö on palannut tähän ajatukseen.

Kirjan mukaan Niinistön ulkopolitiikkaa ymmärtääkseen täytyy tietää, miten hän pohjimmiltaan suhtautuu Venäjän ja Putiniin. Krimin miehityksen jälkeisinä vuosina Niinistö on verrannut keskusteluissa EU:ta antiikin Roomaan ja Venäjää kenraali Hannibalin johtamiin röyhkeisiin valloittajiin, kirjassa todetaan.

Kirjan mukaan Niinistön ajattelun ydin on paljastunut etenkin Kultaranta-keskusteluissa, joissa tämä on jopa julkisesti viitannut Putiniin samassa yhteydessä kuin Hannibaliin. Niinistön mukaan todistamme nykypäivänä sivistyksen ja hyvän eli EU:n heikkoutta, jota ”moderni Hannibal” eli Putin yrittää hyödyntää. Karthagolaisten menestys antiikin aikana on presidentin mukaan historianoppi, jota nyt joudutaan miettimään.

Sotapäällikkö Hannibal aloitti toisen puunilaissodan (noin 218–202 eaa.) valtaamalla Saguntumin vauraan kauppakaupungin Iberian niemimaalla. Roomalaiset eivät auttaneet piiritettyä kaupunkia, ja voitosta itseluottamusta kerännyt Hannibal ylitti Pyreneiden vuoriston ja Alpit ja onnistui kukistamaan roomalaiset Apenniinien niemimaalla.

Niinistö on korostanut länsimaiden tuudittautumista ikuiseen rauhaan ja miettinyt, nostaako Putin riskirimaa huomatessaan länsimaiden kyvyttömyyden vastata sotilaallisiin aggressioihin. Presidentti kokee ”roomalaistaudin” hyvinvoinnin tuomaksi velttoudeksi.

– Venäjä julistaa, että länsi on heikko. Se on havainnut toden, Niinistö on kirjan mukaan ilmaissut huoltaan.

Kuitenkin Niinistö analysoi kirjan mukaan, että Vladimir Putin ei ryhdy mihinkään, missä on häviämisen mahdollisuus. Näin ollen Venäjä ei uskalla laskea sotilaallisen voimankäytön rimaa Baltiassa, kirja kertoo Niinistön pohtineen, koska tällöin seurauksena olisi väistämättä kolmas maailmansota.

Nurmen ja Mörttisen kirja on niin sanottu auktorisoimaton elämäkerta, eli presidentti Niinistö ei ole osallistunut sen tekoon.

