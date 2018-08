Keskustakonkari Seppo Kääriäiselle riitti ”50 vuotta sylkykuppina”: Ei pyri enää eduskuntaan

Keskustan konkaripoliitikko Seppo Kääriäinen ei lähde enää ehdolle seuraavissa eduskuntavaaleissa. Hän kertoo asiasta blogissaan.

Kääriäinen sanoo ilmoittaneensa tänään keskustan johdolle Iisalmessa ja Pohjois-Savossa, ettei hän lähde enää ehdokkaaksi.

– Kysytään perusteluja. Olen toiminut politiikan monissa tehtävissä vuodesta 1970 ja eduskunnassa vuodesta 1987 lähtien. Eikös se ole tarpeeksi ? Pitkä on ollut matka. Monessa on oltu. Paljon on tehty. Jossakin on onnistuttu. Liian monessa on tullut takkiin, Kääriäinen kirjoittaa.

Hän mukailee puoluetoverinsa Hannes Mannisen sanoja, jotka tämä lausui vastaavan ilmoituksen yhteydessä.

– Kuusamon miestä mukaellen ”lähes 50 vuotta sylkykuppina” riittää. Mutta plusmerkki kääntyy lopunperin päällimmäiseksi, Kääriäinen sanoo.

– Politiikassa on meneillään aikamoinen murros. Keskustakin on elänyt jo tovin uudenlaista aikaa; mennyt tiedetään, tuleva on avoin. Nikamakohdassa on siistiä antaa tilaa politiikan nykymeininkiin ja -tyyliin paremmin sopiville voimille.

Kääriäinen lupaa kirjoittaa ilmiöistä kirjan vähintään pöytälaatikkoonsa.