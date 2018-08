Jussi Halla-aho tuomitsee Timo Soinin aborttipuheet: ”Keskiaikaista”

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) näkemykset abortista ovat ”keskiaikaisia”, arvioi perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jussi Halla-aho.

–Minusta on vähän huolestuttavaa, jos ihmisen ajattelu pyörii liikaa tuollaisten kysymysten ympärillä. Kyllä kai muitakin teemoja politiikassa pitäisi olla, Halla-aho sanoo.

Soini kirjoitti viime viikolla blogissaan Argentiinan senaatin päätöksestä olla laillistamatta abortteja. Argentiinaa hän kehui ”hienoksi maaksi”, muistutti nykyisen paavin olevan argentiinalainen ja kertoi pusuemojilla kantansa senaatin päätökseen.

Soinin ulkoministerikaudellaan julkisesti esiintuodut aborttikannat ovat herättäneet närää oppositiopuolueissa ja saaneet osakseen arvostelua myös hallituskumppaneilta. Toukokuussa Kanadaan suuntautuneella virkamatkallaan Soini osallistui virallisen ohjelman ulkopuolella aborttia vastustavien mielenosoitukseen. Tuolloin hallitus kävi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan aiheesta keskustelun.

Halla-ahon mukaan perussuomalaiset ei kannata aborttien kriminalisointia.

–Uskoisin, että on aika valtavirtainen näkemys perussuomalaisissa, että vaikka kukaan ei kannata abortteja – se on sillä tavalla ehkä väärä ilmaisu ja abortti on aina tragedia – niin toisaalta maailma on täynnä esimerkkejä siitä, miten paljon huonompaan suuntaan tilanne kehittyy sillä, että pyritään kriminalisoimaan abortit, Halla-aho sanoo.

–Minusta keskustelu on ollut aika keskiaikaista tältä osin viime aikoina, hän jatkaa.

Soini oli perussuomalaisten puheenjohtaja 20 vuotta, kunnes luopui tehtävästä kesäkuussa 2017. Myöhemmin hän liittyi Sininen tulevaisuus -puolueeseen.