PS-edustaja vingutti eduskunnan taksikorttia – nyt kommentoi Halla-aho: ”Ehkä turhin tapa kerätä huonoa julkisuutta”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi taksikorttikohua puolueen tiedotustilaisuudessa. Halla-aho otti kantaa myös ”haittamaahanmuuttoon” ja arvioi Ruotsin vaaleja.

Halla-aho katsoo eduskunnan taksikorttien leväperäisen käytön olevan ”ehkä kaikkein turhin tapa kerätä huonoa julkisuutta”.

–Minun mielestäni on poliittisesti viisasta olla käyttämättä tällaisia etuuksia, Halla-aho kertoo.

–En ala ketään nyt neuvomaan, mutta tämä on oma mielipiteeni.

Iltalehti kertoi viikonloppuna perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalénin käyttäneen eduskunnan taksikorttia kymmenen kertaa juhannuksena. Laskua kertyi veronmaksajille näistä ajoista 227,40 euroa. Suurin osa matkoista ajoittui ilta- ja yöaikaan. Packalén kertoo Iltalehdelle, että ajot liittyivät hänen tehtäviinsä kansanedustajana. Kesätauolle eduskunta jäi vasta juhannuksen jälkeisellä viikolla.

–Minun kantani on se, että taksikortin käyttäminen on ehkä kaikkein turhin tapa, jolla kansanedustaja voi kerätä itselleen huonoa julkisuutta, Halla-aho sanoo perussuomalaisten tiedotustilaisuudessa.

–Jos kansanedustaja on oikeutettu käyttämään taksikorttia työtehtävissään, niin hänellä on se oikeus. Mutta toki nämä ovat asioita, jotka ihan ymmärrettävistä syistä kiinnostavat kansaa, joka ei voi kulkea edes töihin taksilla työnantajan laskuun, hän jatkaa.

Hakkaraisen ja Vähämäen vuokrasopimuksessa ”byrokraattinen virhe”

Julkisuudessa on puitu paljon myös perussuomalaisten kansanedustajien Ville Vähämäen sekä Teuvo Hakkaraisen asumisjärjestelyä. Liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein (kok.) on vuokrannut kansanedustajakaksikolle kellaritilaa, joka ei sovellu asumiskäyttöön. Silti vuokrasopimukseen on kirjattu, että vuokrauskohteena on yhden huoneen ja tupakeittiön kellarihuoneisto.

Iltalehden tietojen mukaan vuokrasopimuksessa oli alun perin lukenut saunalaitos tai sauna, mutta tätä muutettiin kansanedustaja Vähämäen pyynnöstä. Tiettävästi eduskunta ei olisi hyväksynyt saunatilaa kansanedustajille verottomasti maksettavan korotetun kulukorvauksen perusteeksi.

Sekä eduskunta että keskusrikospoliisi selvittävät nyt tapausta. Keskusrikospoliisi ei ole aloittanut rikostutkintaa, vaan kyse on esiselvityksestä.

Halla-aho kertoo toivovansa, että asia selvitetään nyt perusteellisesti vielä ennen syyskauden alkua. Hänen mukaansa puolueessa on käyty aiheesta keskustelua.

–Oma vakaa käsitykseni, suorastaan varma käsitykseni, on se, että paitsi että Vähämäki ei ole tavoitellut hänelle kuulumatonta hyötyä, hän ei ole myöskään sellaista saanut tästä järjestelystä, Halla-aho painottaa.

–Hakkaraisen tapauksessa näkisin, että Hakkaraisella ei ollut mitään mahdollisuutta tietää, että hänelle annettu vuokrasopimus ei olisi asunto, joka virallisesti ei ole asunto.

Halla-aho katsoo, että epäselvän kuvion taustalla on ollut tietämättömyyttä ja eduskunnan ”kenties liian epätäsmälliset ohjeet”.

–Joku byrokraattinen virhe tässä varmasti on tehty, Halla-aho sanoo.

–Minun käsitykseni mukaan kansanedustaja Vähämäki oli saanut eduskunnalta sellaista signaalia, että tässä ei olisi ongelmaa. En tiedä, onko näin. Nyt selvitetään, mitä siellä on tapahtunut. Sitä en tiedä, miksi vuokranantaja on kirjoittanut vuokrasopimukseen asunnosta jotakin, joka ei pidä paikkaansa, Halla-aho jatkaa.

Halla-aho: Ruotsidemokraatit hyödyttävät kahta kautta

Perussuomalaiset ovat Jussi Halla-ahon puheenjohtajakauden aikana selvästi lähentyneet ruotsidemokraatteja, joihin entinen puheenjohtaja, siniseen tulevaisuuteen siirtynyt Timo Soini varoi visusti pitämästä yhteyttä.

Puolue järjesti Porin SuomiAreenassa keskustelutilaisuuden, jossa Halla-aho ja puolueen presidenttiehdokkaanakin toiminut varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari esiintyivät yhdessä ruotsidemokraattien kanssa.

Halla-ahon mukaan puolueet ovat varsin samanlaisia ja hän toivoo ruotsidemokraattien vaalimenestyksen Ruotsissa tarttuvan myös perussuomalaisiin. Maanantaina hän arvioi puolueensa kannatuspotentiaalin olevan selvästi suurempi kuin mitä galluplukemat osoittavat.

–Uskon, että ruotsidemokraattien vaalituloksella tulee olemaan sekä suoria että epäsuoria myönteisiä vaikutuksia ei pelkästään perussuomalaisille, vaan ylipäätään suomalaisille. Ruotsi sijaitsee tulppana Suomelle tärkeimpien sekundaaristen kulkureittien varrella. Se mitä Ruotsi tekee, vaikuttaa heti Torniossa ja muualla Suomessa, Halla-aho sanoo.

Varsinaista vaalityötä Halla-aho ei kuitenkaan lähde Ruotsiin tekemään. Ruotsin valtiopäivävaalit järjestetään alle neljän viikon kuluttua 9. syyskuuta.

”Haittamaahanmuutto kannattaa lopettaa”

Perussuomalaisten uudessa puoluetoimistossa pidetyssä tiedotustilaisuudessa Halla-aho puhui myös maahanmuutosta ja etenkin ”haittamaahanmuutosta”. Hän ehdottaa, että jo myönnettyjä turvapaikkoja tarkasteltaisiin takautuvasti.

–Haittamaahanmuutto on sellaista maahanmuuttoa, joka aiheuttaa nettokustannuksia suomalaiselle yhteiskunnalle tai muita esimerkiksi turvallisuuteen tai sosiaalisiin seikkoihin liittyviä ongelmia, Halla-aho kertoo.

–Kaikki tietävät Euroopassa, minkälainen maahanmuutto on omiaan aiheuttamaan tällaisia ongelmia. Se on maahanmuutto kehitysmaista etenkin islamilaisista maista. Nämä ovat täysin laskennallisia, tilastollisia tosiasioita, joita voidaan mitata.

Käytännössä haittamaahanmuuttoa on Halla-ahon mukaan humanitäärinen maahanmuutto eli kiintiöpakolaiset ja turvapaikanhakijat.

–Jos keskeisissä humanitäärisissä maahanmuuttajaryhmissä työllisyysaste on vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen kymmenen ja viidentoista prosentin välillä, voidaan todeta, että tästä ei koskaan tule hyvä. Tällainen maahanmuutto kannattaa lopettaa, hän sanoo.

Halla-ahon mielestä pakolaisia ja turvapaikan saaneita tulisi tarkastella myös pidemmällä aikavälillä. Se tarkoittaa esimerkiksi jo myönnettyjen oleskelulupien tarkastelua takautuvasti. Kansainvälisten pakolaissopimusten alkuperäinen henki on Halla-ahon mukaan se, että pakolaisuus ylipäätään on tilapäistä.

–Ihmisten odotetaan palaavan sitten kun olosuhteet kotimaassa sen sallivat, hän täsmentää.

–Nykyinen ulkomaalaislaki mahdollistaa sen, että jos kansainvälisen suojelun tarve on poistunut, niin suojelun perusteella myönnetty oleskelulupa voidaan peruuttaa. Pidän täysin selvänä, että jos henkilö on paennut tänne kotimaastaan sillä perusteella, että kotimaa on turvaton, mutta hän lomailee siellä tai lähettää lapsiaan tai on muulla tavoin jatkuvasti tekemisissä kotimaan kanssa, niin tällaisella henkilöllä ei ole mitään tarvetta kansainväliseen suojeluun, Halla-aho toteaa.

”Suhtaudun neutraalisti maahanmuuttoon”

Halla-aholta kysyttiin tilaisuudessa myös, mikä olisi hänen mielestään ”hyvää maahanmuuttoa” tai kuka olisi ”hyvä maahanmuuttaja”.

–En käyttäisi tätä ilmaisua ”hyvä maahanmuuttaja”. Ei tässä puhuta yksittäisistä ihmisistä tai heidän hyvyydestään tai pahuudestaan, vaan siitä mikä on taloudellisesti mahdollista.

Halla-aho korostaakin, että kaikelle maahanmuutolle pitäisi asettaa yhtäläiset kriteerit.

–Itse suhtaudun ja uskoisin, että suurin osa puolueestanikin suhtautuu neutraalisti sellaiseen maahanmuuttoon, jonka vaikutukset ovat neutraaleja tai jolla olisi vaikutuksia suuntaan tai toiseen. ainahan ihmisiä on Suomeen tullut. Ihmiset ovat aina liikkuneet. Valitettavasti tällaista maahanmuuttoa on aika vähän saatavilla, hän jatkaa.