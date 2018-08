Brittiministeriltä kova varoitus Suomessa: Mitään takeita ei ole – valmistauduttava sekavaan brexitiin

”Kaikkien täytyy valmistautua sopimuksettomaan brexitiin”, varoittaa Ison-Britannian ulkoministeri Jeremy Hunt.

Hunt ja hänen suomalaiskollegansa Timo Soini (sin.) kävivät tiistaina ”erinomaiset” keskustelut brexitistä, Venäjästä ja Euroopan tulevaisuudessa Vantaan Königstedtin kartanossa.

Euroopan unionin ja Ison-Britannian brexit-neuvotteluiden suurimmaksi huolenaiheeksi on noussut, kykenevätkö osapuolet edes laatimaan sopimusta siitä, millaiset välit unionilla ja briteillä on brexitin jälkeen. EU:n brexit-varaneuvottelija Sabine Weyand twiittasi maanantaina, että ”ei ole takeita siitä, että onnistumme” ja kehotti yrityksiä valmistautumaan sekavaan brexitiin.

–Minusta tämä ei edusta pelkästään EU:n kantaa, vaan se edustaa myös Ison-Britannian kantaa. Tällä hetkellä ei todellakaan ole takeita sille, että saavutamme sopimuksen. Minusta Timo sanoi hyvin, että kun on riittävästi tahtoa, keinot löytyvät kyllä (if there’s a will, there’s a way), Hunt kertoo.

–Toivon, että löydämme tavan välttää se, hän jatkaa.

Vaikka Hunt myöntää, että vikaa on Isossa-Britanniassakin, korostaa hän, että pääministeri Theresa Mayn hallitus on jo tehnyt omat esityksensä brexit-sopimuksesta. Tätä luonnosta on karsastettu EU-komission puolelta ja pääneuvottelija Michel Barnier on jo osin tyrmännyt Mayn ehdotukset.

–Olemme panneet näitä vakavia ehdotuksia nyt pöydälle, mutta meidän pitää nähdä muutos Euroopan komission suhtautumisessa, jos haluamme saada aikaan käytännönläheisen sopimuksen, joka sopii kaikille, Hunt sanoo.

Suomen ulkoministeri Soinia Hunt kehui vuolaasti. Ministereiden yhteisessä tiedotustilaisuudessa Soini korosti, kuinka Suomen ja Ison-Britannian kahdenvälisissä suhteissa ei ole mitään ongelmia ja kuinka molemmat haluavat käytännönläheisiä ratkaisuja.

–Olin todella tyytyväinen, että ulkoministeri Soini hakee käytännönläheistä ja järkevää lopputulosta brexit-neuvotteluissa, Hunt kertoo kahdenvälisistä neuvotteluista.

–Olemme molemmat optimisteja ja haluamme tehdä hyviä diilejä. Siitä ei tule helppoa, mutta täällä Suomessa ja Isossa-Britanniassa tiedämme, että me olemme nyt ja jatkossa läheisiä kumppaneita, Soini puolestaan korostaa.

Hermomyrkkyiskut ministereiden keskusteluissa

Brexitin ohella ulkoministerit keskustelivat myös Venäjästä ja turvallisuuskysymyksistä. Erityisesti hän kiitteli Soinia tämän surunvalitteluista Britannian parlamenttitalon edustalla tahallisesti tehdystä yliajosta. Tapausta tutkitaan terrori-iskuna.

–Se oli minulle muistutus siitä, kuinka Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat pitäneet yhtä monen monta vuotta sekä sisäisissä että ulkoisissa turvallisuusasioissa, ja kuinka ystävyydellämme on ollut iso merkitys maailmanjärjestyksen muokkaamisessa, joka on tärkeä molemmille maillemme, Hunt sanoo.

Ulkoisen turvallisuuden osalta Hunt viittasi suoraan Venäjään ja Isossa-Britanniassa tehtyihin hermomyrkkyiskuihin.

–Keskustelimme siitä, miten vastata haasteisiin Venäjä-suhteistamme ja Venäjän väkivaltaisuuksiin, joiden uhri meillä jo on, Hunt sanoo.

Heinäkuussa 44-vuotias Dawn Sturgess menehtyi novitshok-myrkyn aiheuttiin oireisiin. Hänen puolisoaan Charlie Rowdeya hoidettiin myös sairaalassa hermomyrkkyoireiden vuoksi. Brittilehti The Guardian kertoi viime viikolla Britannian valmistelevan pyyntö kahden iskusta epäillyn venäläisen luovuttamiseksi.

Samaa hermomyrkkyä käytettiin keväällä aiemmin kaksoisagentti Sergei Skripaliin ja hänen tyttäreensä Julija Skripaliin kohdistuneessa iskussa.