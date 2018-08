Kokoomuksen ja SDP:n riitely yltyy: ”Antti Rinne on vakavin uhka Suomen taloudelle”

Ensi kevään vaaleihin ennakkosuosikkeina lähtevät kokoomus ja SDP jatkavat kiistelyään talouslinjoistaan.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen kutsuu tiedotteessaan Antti Rinnettä ja tämän ”miljardipopulismia” tämän hetken vakavimmaksi uhaksi Suomen taloudelle.

Jokisen kommentti on vastine Antti Rinteen lausuntoihin tiistaina. SDP:n puheenjohtaja syytti tiistaina puolueensa kesäkokouksessa kokoomusta velkapopulismista. Rinteen mukaan kokoomus yrittää esiintyä tiukkana taloudenpitäjänä, mutta pitää tosiasiassa hallussaan ”Suomen ennätystä valtionvelassa”.

– Kokoomus on siis kasvattanut Suomen valtionvelkaa enemmän kuin mikään muu puolue. Summa on pitkälti yli 100 miljardia euroa ja kasvaa jälleen ensi vuonna, Rinne sanoi Iltalehden mukaan.

Rinteen mukaan kokoomus on valmis ottamaan lisää velkaa, mutta rahat loppuvat ”tulevaisuusinvestointien” kohdalla.

– Kokoomus käyttää rahat suurituloisten – omien kavereidensa – veronalennuksiin. Kun on kyse pieni- ja keskituloisten aseman parantamisesta, kokoomuksen mielestä rahat ovat aina loppu.

Kalle Jokinen toteaa, että ”Rinteen väitteet eivät yksinkertaisesti pidä paikkaansa”.

– Hallituskaudella työn verotusta on kevennetty noin 1,3 miljardilla eurolla. Veronkevennykset ovat painottuneet vahvasti pieni- ja keskituloisille palkansaajille. Kevennykset tehtiin työllisyyden, kasvun ja kilpailukyvyn kohentamiseksi, Jokinen sanoo tiedotteessa.

Jokisen esiin nostamasta työn verotuksen keventämisestä huolimatta eduskunnan tietopalvelu on laskenut, että Sipilän hallituksen päätökset kokonaisuudessaan vähentävät pienituloisten suomalaisten tuloja samalla kun ylempien tulokymmenysten tulot kasvavat. Samankaltaisiin tuloksiin on tullut Suomen sosiaali- ja terveys ry.

Jokisen mielestä Rinteen, entisen valtiovarainministerin, logiikka on pielessä valtionvelkaväitteessä.

– Rinteen logiikka kulkee siten, että koska kokoomus on ollut hallituksessa 27 vuoden ajan viimeisestä 31 vuodesta, on valtionvelan paisuminen johtunut kokoomuksesta. Rinne sivuuttaa täysin tosiasian, että ajanjaksoon on mahtunut syvää taantumaa, Jokinen sanoo.

Antti Rinne toisti kesäkokouksen puheessaan aiemman lupauksensa korottaa alle 1400 euroa tienaavien eläkeläisten eläkkeitä. Jokinen sanoo olevansa huolissaan ”jakovarakeskustelusta ja Rinteen populismista tilanteessa, jossa valtio yhä ottaa uutta velkaa noususuhdanteesta huolimatta”.

Jokinen muistuttaa, että hyvä suhdannetilanne ei ole korjannut talouden rakenteellisia ongelmia.

– Pidän Rinteen miljardipopulismia tämän hetken vakavimpana uhkana Suomen taloudelle, Jokinen sanoo.