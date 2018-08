Sauna vai asunto? – STT: Vähämäki ja Hakkarainen pyytävät lisäaikaa selvitykselle

Perussuomalaiset kansanedustajat Ville Vähämäki ja Teuvo Hakkarainen ovat pyytäneet eduskunnalta lisäaikaa oman selvityksensä antamiseen asumiskuviostaan. Asiasta kertoo STT. Määräaika selvityksen jättämiselle oli tänään keskiviikkona.

Iltalehti kertoi aiemmin heinäkuussa, että Vähämäki ja Hakkarainen ovat saaneet eduskunnalta korotettua, verotonta kulukorvausta sellaiseen kellariasuntoon, joka virallisen yhtiöjärjestyksen mukaan ei ole asunto. Vähämäki on asunut tilassa vuosina 2013–2015 ja Hakkarainen asuu siinä edelleen. Sauna- ja kellaritilaa vuokraa ylikomisario Dennis Pasterstein.

Eduskunta haluaa selvittää, onko korotettua kulukorvausta maksettu perusteetta. 1 809,15 euron korotettua kulukorvausta eduskunta maksaa Uudenmaan ulkopuolelta tuleville kansanedustajille heidän pääkaupunkiseudulla olevaa kakkosasuntoaan varten.

–Odottelen vielä tämän päivän aikana tarkennusta siihen, milloin he pystyvät vastaamaan. On kohtuullista, että kun he lisäaikaa pyytävät, niin sitä toki annetaan, sanoo eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio STT:lle.