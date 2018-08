Ex-kansanedustaja avautuu: ”Puhuin eduskunnassa ympäripäissäni”

Entinen kokoomuksen kansanedustaja Sampsa Kataja avautuu Satakunnan Kansassa alkoholinkäyttöongelmistaan. Hän tunnustaa puhuneensa eduskunnassa ”ympäripäissään”. Tuolloin esiintymisestä nousi kohu.

Porilainen asianajaja Kataja toimi kokoomuksen kansanedustajana vuosina 2007–2015. Katajan uskottiin puhuneen eduskunnan budjettikäsittelyssä 20. joulukuuta 2011 päihtyneenä. Käsittely jatkui lähes kellon ympäri ja samaan aikaan vietettiin eduskuntaryhmien pikkujouluja.

Asiasta nousi kohu maaliskuussa Iltalehden kerrottua Katajan sammaltaneen eduskuntakeskustelussa myöhään illalla. Nyt Kataja kirjoittaa kohupuheestaan.

–Elämäni kriiseissä olen sortunut vääriin keinoihin. Olen paennut todellisuutta ja hakenut iloa viinistä. Pahimmillaan se ilmeni, kun puhuin eduskunnassa ympäripäissäni, Kataja kirjoittaa.

–Tuo kokemus traumatisoi oman ja läheisteni suhteen alkoholiin. Moni silloinen kollega väitti minun muuttuneen sen pikkujoulun jälkeen. Eivät varmaan olleet väärässä. Luulin jo päässeeni yli traumasta, kunnes eräässä tilaisuudessa tein saman; puhuin sikses järkeviä, mutta ”selvästi päihtyneenä”. Sen jälkeen päätin lopettaa alkoholin käytön kokonaan.

Kataja kertoo aloittaneensa tupakoinnin uudelleen, kun keskusrikospoliisi pyysi häntä kuultavaksi.

–Olin eduskunnassa kertonut, että minua oli pikavippiyhtiöiden taholta uhkailtu, kiristetty ja yritetty lahjoa. Eräs yhtiö teki 36 miljoonan euron alaskirjauksen minun takiani. En kertonut poliisille mitään, vaikka itsesuojeluvaistoni onkin lähes pakkasella.

Kataja kirjoittaa oppineensa nöyryyttä kantapään kautta. Hän suosittelee kaikille puhumista ja kertoo puhuneensa ystäville ja ammattilaisille, sillä puhuminen useimmiten vapauttaa ja asioiden sisällä pitäminen kasvattaa taakkaa. Katajan mielestä välittäminen pitäisi ulottua myös siihen, mitä ihminen mielessään tuntee.

–Moni sanoo, että raha tekee onnelliseksi. Paskanmarjat. Raha on yksi väline monen joukossa. Paljon tärkeämpiäkin on. Läheisten hyvinvointi on niistä ylivoimaisin.

Kataja toteaa Satakunnan Kansalle, ettei halua antaa aiheesta haastattelua. Hän haluaa helpottaa tilannetta puhumalla siitä itse ja kertoo kohtaavansa vuosien takaiset asiat yhä säännöllisesti.