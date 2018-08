Poliisi MTV:lle: Ruotsin jengikulttuuri rantautumassa Suomeen – ”Uusia ryhmiä nousee joka kuukausi”

Ruotsia riivaava jengikulttuuri uhkaa rantautua myös Suomeen, kerrotaan keskusrikospoliisista MTV:lle.

Rikosylikomisario Antti Hyyryläinen kertoo kanavan haastattelussa, että poliisin tiedossa on tällä hetkellä noin 90 Suomessa toimivaa rikollisryhmää. Lisäksi poliisi tuntee noin 900 jengiläistä. Määrät ovat kasvussa.

– Nyt tilanne on se, että uusia ryhmiä nousee joka kuukausi ja heti poliisille on aika selvää, mihin perinteiseen ryhmään se on kallellaan, Hyyryläinen kertoo MTV:lle.

Hyyryläisen mukaan Ruotsin jengiytymistä selittää se, että usein konfliktialueilta tulevat maahanmuuttajat kokevat jengien tarjoamat mahdollisuudet yhteiskunnan vaihtoehtoja houkuttelevimpina.

Maahanmuuttajalähiöiden jengien aseellinen väkivalta on riivannut Ruotsia pitkään. Myös viimeaikaisten autopalojen uskotaan liittyvän jengien toimintaan.

