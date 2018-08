Pihlajalinnan ”hätkähdyttävä ja outo” päätös hämmensi – Uusi sote-pomo Ylelle: ”Markkinatalous toimi”

Markkinatalous toimi, kommentoi HUS:n toimitusjohtajana aloittava Juha Tuominen Ylen Ykkösaamussa Pihlajalinnan kuohuttanutta sote-päätöstä. Pihlajalinna vetäytyi Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta, joka osoittautui sille kannattamattomaksi.

Kokoomuksen ajama valinnanvapaus on avaamassa yksityisille terveysyrityksille ison markkinan sote-uudistuksessa.

Pihlajalinna totesi heinäkuussa Keskisuomalaiselle, että valinnanvapauspalveluihin hakeutuvat etenkin paljon palveluita käyttävät henkilöt, joten Jyväskylän kaupungin määrittelemä hinta ei kata toiminnasta aiheutuvia kuluja. Pihlajalinna ei halunnut jatkaa tappiollista toimintaa sote-epävarmuudessa ja vetäytyy kokeilusta noin kaksi kuukautta etuajassa lokakuun lopulla.

Heinäkuinen päätös herätti huomiota ja esimerkiksi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson huomautti päätöksen olevan selkeä osoitus siitä, että soten kannustimet ohjaavat suuntamaan palveluja mahdollisimman terveille. Keskisuomalainen piti pääkirjoituksessaan päätöstä valinnanvapauden häpeätahrana ja luonnehti sitä ”hätkähdyttäväksi ja oudoksi”.

Sisätautien erikoislääkäri, dosentti Tuominen siirtyy Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtoon Terveystalon johtavan ylilääkärin pestistä ensi vuoden alussa. Tuomista on jo ehditty syyttää Troijan hevoseksi, joka ajaa yksityisen sote-puolen asiaa julkiselle. Tuominen pitää syytöksiä naurettavina.

–Jotkut näkivät, että olisin Troijan hevonen ja toisin sinne jotakin muuta agendaa. Tätä tietenkin itse pidän jopa hieman loukkaavana, Tuominen sanoi radiohaastattelussa tänä aamuna.

Tuominen seuraa HUS:n toimitusjohtajana Aki Lindéniä, joka on ollut varsin kriittinen sote-uudistusta ja sen valinnanvapautta kohtaan. Tuominen sitä vastoin kannattaa valinnanvapautta avoimesti ja toteaa, että sote on muuttunut matkan varrella. Hän huomauttaa, että valinnanvapaus on eurooppalainen trendi ja Suomi on sitoutunut EU:n periaatteisiin.

Tuomisen mielestä Pihlajalinnan päätöksestä Jyväskylässä on vaikea vetää johtopäätöksiä. Hän huomauttaa, että kokeilu ei ole samanlainen kuin toiminta sote-uudistuksessa, jossa julkinen ja yksityinen on määrä tuoda samalle viivalle. Kokeilu rajattiin vain yksityisille toimijoille, kun julkinen jatkoi samaan tapaan kuin ennen.

–Silloin niiden hinnat eivät ole vertailukelpoisia.

Tuominen kiittelee Jyväskylässä tehtyä tarkkaa hinta-arviointia.

–Nyt ehkä voi sanoa positiivisella tavalla, että tässähän siis markkinatalous toimi. Tilaaja määrittää hintatasoa. Se hakee niin matalaa hintaa, jolla jotkut pystyvät tekemään, mutta kaikki eivät pysty tekemään. Silloin se hinta varmaan on vedetty juuri oikealle kohdalle, kun useat toimijat pystyvät, mutta joku toimija ei pysty.

Tuominen estäisi yksityisten palveluntarjoajien kustannusten välttelyn riittävällä läpinäkyvyydellä ja luomalla rangaistusjärjestelmän, joka olisi käytännössä taloudellinen sanktio. Hän ei usko, että sotesta olisi tulossa yksityisten temmellyskenttä.

–Euro on erittäin hyvä konsultti.

Sote-uudistuksen valinnanvapausesitys on yhä eduskunnan käsittelyssä ja siitä on määrä äänestää syyskaudella. Ei ole selvää, että esitys hyväksytään, sillä etenkin kokoomuslaisissa on epäilijöitä, ja kaksi kansanedustajaa on jo ilmoittanut äänestävänsä sitä vastaan, Elina Lepomäki (kok.) ja Susanna Koski (kok.). Oppositio puolestaan on pitkin matkaa vastustanut äänekkäästi valinnanvapausesitystä.

Tuominen epäili haastattelussa soten aikataulua ja uumoili, että hidastusta lienee vielä tulossa. Jos valiokuntien vastauksia ei saada joulukuuhun mennessä, hallitus joutuu hänen mukaansa vääjäämättä miettimään kompromisseja. Siinä tapauksessa koko sote saattaa kaatua kokonaan tai sitten päädytään jatkamaan valmistelua seuraavalla hallituskaudella, mitä aloitettaisiin jo keväällä parlamentaarisessa yhteistyössä opposition kanssa ennen huhtikuun eduskuntavaaleja.

–Uskon siihen enemmän, että siihen löytyy yhteinen sävel, koska uuden aloittaminen on niin raskasta taas seuraavalla hallituskaudella, Tuominen sanoi radiossa.

Tuominen korostaa, että sote on kokonaisuus, eikä hän halua sanoa nykyistä esitystä huonoksi tai hyväksi. Hänen mukaansa jonkinlainen uudistus joka tapauksessa tarvitaan ja kehitystyötä pitää tehdä.