Nyt on ”todella kova kysyntä” ihan toiseen tehtävään – Häviääkö kaupoista kassatyö? Ikea-pomo: Euroopassa puhutaan jo 5 vuodesta

Kaupan alalla on nyt kova pula ja kilpailu koodareista ja it-osaajista. Kaikki yritykset eivät tällä hetkellä saa kaikkea irti edes omasta asiakasdatastaan, arvioi Kaupan liiton työmarkkinajohtaja, toimitusjohtajan sijainen Anna Lavikkala.

–Jäsenyrityksistä kuullaan johtajien suusta, että on kova pula todellisista digiosaajista ja koodareista, jotta päästään pureutumaan asiakasdataan ja kehittämään tekoälyn kanssa ohjelmia, jotka hyödyntävät tätä asiakastuntemusta, Lavikkala sanoo.

Henkilöstöjohtajat Camilla Weurlander Ikeasta ja Maria Hekkala Lidlistä kiistävät, että osaajapula uhkaisi heidän yritystensä liiketoimintaa, mutta myöntävät kilpailun olevan erittäin kovaa.

–Se on selvää, että kysyntä näille ihmisille on todella kovaa. Ja jos ihmisiä ei ole tarpeeksi markkinoilla, niin heistä käydään kilpailua, Weurlander myöntää.

–Isoimmilla firmoilla on mahdollisuus sisäiseen kouluttamiseen ja se on merkittävä etu. Me tarvitsemme ammattikorkeakouluista ja korkeakouluista it-osaamista mutta myös sitä, että se yhdistyy kaupan alan osaamiseen, Lavikkala täydentää.

Koodaripula kuvastaa koko kaupan alan digitaalista murrosta. Kauppa siirtyy osittain verkkoon ja varastoja hallitaan yhä voimakkaammin tietokoneilla. Esimerkiksi S-ryhmän tukkuliike Inex Partners avasi tänä vuonna uuden automatisoidun logistiikkakeskuksen Sipoossa. Tässä suhteessa Lidl kulkee nyt vastavirtaan, kun se rakentaa uutta logistiikkakeskustaan Järvenpäähän.

–Siellä ei ole automatisoituja koneita vaan ihmisiä. Ihmisten kautta pystymme myös tekemään myös tarvittavia strategisia muutoksia, jos asiakkaiden tarpeet muuttuvat, Lidlin henkilöstöjohtaja Hekkala sanoo.

–Me ajattelemme niin, että liian isoja investointeja ja liian suuria automatisointeja ei pidä lähteä heti tekemään, että voidaan olla joustavia, hän jatkaa.

Myös perinteistä kassatyötä muuttaa paitsi verkkokauppa myös itsepalvelukassat ja niin sanottu click and collect -palvelumalli, eli että tuotteet valitaan verkosta klikkaamalla ja myymälässä ne kootaan valmiiksi ostokassiin noutamista varten.

–Click and collect on Ranskassa hirmu suosittua ja kyllähän se meilläkin toimii. Ja ääneen sen voi sanoa, että S-ryhmä on siinä ykkösenä, kun isoista prismoista sitä saa, Lavikkala toteaa.

–On joitakin maita jo Euroopassa, joissa ollaan sitä mieltä, että jo viiden vuoden päästä ei ole enää kassatyötä. Onko näin vai ei, kuka tietää. Mutta jos me maksamme jollakin muulla tavalla tulevaisuudessa kuin nyt, niin ehkä meillä ei enää ole perinteistä kassatyöntekijää, Ikean Weurlander pohtii.

Myymälätyön loppumiseen kokonaan eivät Hekkala, Lavikkala tai Weurlander usko. Myyjien tehtävä muuttuu heidän arvionsa mukaan asiakaspalveluksi myymälässä: asiakkaille pitää osata tarjota oikeita tuotteita tai ratkaisuja houkuttelevalla tavalla.

–Se on myyntiä mutta se on vähän enemmän. Pitää osata oivaltaa, mitä asiakas ei vielä tiedä: minkälaisia ratkaisuja voi vaikka tehdä, Ikean Weurlander pohtii.