SDP:n eduskuntaryhmän lakimies: ”Aika iso ero verrattuna hallituksen sote-malliin”

SDP:n eduskuntaryhmän lainopillinen asiantuntija Valtteri Aaltonen kuittaa SDP:n sote-mallista nousseen kohun toteamalla, että mallin ongelmalliseksi arveltuja kohtia yhdistää ennen kaikkea yksi asia: ne eivät sisälly SDP:n sote-malliin.

Ilta-Sanomat nosti SDP:n sote-mallista tehdyn virkamiesmuistion julkisuuteen perjantaina. Muistion mukaan SDP:n esittämä malli on perustuslain vastainen ja mahdoton toteuttaa.

Myös keskustan kansanedustaja Timo Korhonen arvosteli SDP:n mallia perjantaina Suomenmaan haastattelussa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) ja kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen (kesk.) pyynnöstä tehty virkamiesarvio perustuu SDP:n ja sen puheenjohtajan Antti Rinteen julkisuudessa esittämiin näkemyksiin puolueen vaihtoehdoista hallituksen esittämälle maakuntamallille.

–Myönnän, että hiukan hymyilytti hallituksen muistiosta lukea, kuinka syntynyt kuva oli jäsentymätön ja osin ristiriitainen. Mitenköhän onnistuisi, jos hallituksen sote-mallia yrittäisi hahmottaa kolmen lehtihaastattelun ja sitä edellisestä mallista tehdyn powerpointin pohjalta, Aaltonen kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Muistion mukaan perustuslaki ei ensinnäkään tunnista SDP:n mallissa kaavailtuja sote-kuntia. Aaltonen vastaa tähän toteamalla, että SDP:n mallissa soten järjestämisestä vastaavat kuntia suuremmat itsehallinnolliset alueet, joita kutsutaan sote-kunniksi.

–Niitä voitaisiin kutsua myös esimerkiksi maakunniksi, mutta sanavalinnalla on haluttu korostaa, että ne keskittyvä sote-palveluiden järjestämiseen, eivätkä ole hallituksen maakuntamallin kaltaisia monialaisia mammutteja. Sote-kunnat perustettaisiin erillisellä lailla, jossa säädetään perusasiat niiden tehtävistä, hallinnosta ym. Sote-kuntien hallintomalli järjestettäisiin pitkälti samalla tavalla kuin kunnilla ja niinpä osa niiden sääntelystä voidaan toteuttaa viittaamalla suoraan kuntalakiin, hän kirjoittaa.

Aaltosen mukaan myös SDP:n sote-kuntamalli perustuu perustuslain 121 §:n 4 momenttiin, jonka mukaan ”Itsehallinnosta kuntia suuremmilla hallintoalueilla säädetään lailla.”

–Perustuslain näkökulmasta ei mitään ihmeellistä. Hallituksen muistion laatineilla on tässä kohti ollut osittainen väärinymmärrys, jonka vuoksi muistiossa spekuloidaan sote-kuntien olevan rinnasteisia nykyisiin kuntiin. Tällöin ne kieltämättä voisivat olla perustuslain kannalta ongelmallisia, koska perustuslain sääntely ei tunne useamman tasoisia tai alueellisesti päällekkäisiä kuntia. Huoli on siis kuitenkin turha. Vaikka sote-kunnan sääntelyn on tarkoituksenmukaisuussyistä tarkoitus osin perustua jo olemassa olevaan kuntalakiin, sote-kunnat ovat selkeästi kunnista erillinen oma hallinnontasonsa, johon perustuslain 121 § 4 momentti soveltuu, Aaltonen toteaa.

Virkamiesmuistiossa arvostellaan myös sitä, että SDP:n mallissa sote-kunnalla olisi verotusoikeus. Aaltonen korostaa, että koska sote-kunnalla olisi verotusoikeus, se olisi myös velvollinen itse kattamaan mahdolliset tappionsa.

–Verotusoikeus kuuluu luontevana osana taloudelliseen itsehallintoon, eikä siinä hallituksen muistiokaan väitä olevan perustuslakiongelmia. Muistiossa sen sijaan spekuloidaan, että jos rahoitus olisi tarkoitus järjestää nykyisen kunnallisveron kautta, voisi ongelmia perustuslain suhteen olla. Kyse on taas muistion laatijoiden omasta arvauksesta. Mitään tällaista ei ole esitetty, hän sanoo.

Aaltosen mukaan sote-kunnille siirtyisi osa kuntien tehtävistä ja näitä vastaava osuus verotusoikeudesta.

–Tässä ei ole mitään, mikä itsessään nostaisi verorasitusta. Verorasitus ei muodostu verottajien määrästä, vaan siitä, miten julkistaloudessa rahaa käytetään tai ei käytetä. SDP:n malli välttäisi hallituksen mallin kustannuksia nostavat sudenkuopat, joten suhteessa verrattuna hallituksen malliin se todennäköisesti toisi kevyemmän verorasituksen.

Aaltonen sanoo, että SDP:n sote-mallissa on joitain samoja piirteitä kuin hallituksen sote-esityksessä.

–Siinä on kuitenkin tietyt ratkaisevat erot. Maakuntia vastaavat sote-kunnat keskittyvät sote-palveluihin, eikä niistä tule kolmatta yleistä hallinnon tasoa. Sote-kunnilla on verotusoikeus, jotta niillä on vastuu taloudestaan ja riittävät kannustimet tehokkuuteen. Sote-kuntien määrä määräytyy tarkoituksenmukaisen palvelutuotannon, ei aluevaltapoliittisten intressien mukaan, hän luettelee.

–Ennen kaikkea, sote-kunnan demokraattisesti valituilla päättäjillä on oikeus päättää sote-palveluiden tuottamistavoista. Näin ne voivat yhdistää sote-kunnan julkiseen palveluntuotantoon yksityisiä ostopalveluita, voivat tehdä sopimuksia palvelutuotannosta kuntayhtymien tai kuntien kanssa, voivat käyttää asiakasseteleitä ja henkilökohtaista budjettia. Sote-kunta voi siis tuottaa palveluita joustavasti ja siten kuin se juuri paikallisesti on tehokkainta ja tarkoituksenmukaisinta ja hyödyntää jo olemassa olevia toimivia rakenteita. Ja se on aika iso ero verrattuna hallituksen malliin, Aaltonen jatkaa.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa sote-uudistuksen käsittelyä maanantaina.

